Akcie Colt CZ dostaly novou šestiměsíční cílovou cenu. Analytik Patria Finance Jakub Blaha u této zbrojovky vidí další růstový potenciál, především díky zásadní akvizici Synthesia Nitrocellulose. Firma se podle něj posouvá od cyklického byznysu k mnohem stabilnějšímu modelu s vyšší maržovostí. Co to znamená pro investory a jak se mění celý příběh Colt CZ? To rozebírá v novém Analytickém radaru.
Patria Podcasts · Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:21 Nová cílová cena Patrie
00:03:12 Akvizice Synthesie mění hru
00:04:44 Hospodaření loni a letos
00:06:24 Mix tržeb
00:07:48 Vliv válečných konfliktů na hospodaření
00:10:34 Výhled na marže
00:11:34 Přínos duálního obchodování
00:16:15 Colt CZ vs CSG
00:18:40 Dividendy a buy-backy
Akvizice, která změnila investiční příběh
Patria Finance zvýšila šestiměsíční cílovou cenu akcií Colt CZ na 1 129 Kč z předchozích 832 Kč. Jde tak o výraznou revizi, která zároveň odráží zásadní změnu ve fungování celé skupiny. Hlavním důvodem je akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose, která podle analytika Jakuba Blahy posouvá firmu na novou úroveň. „To z celé skupiny Colt dělá mnohem více vertikálně integrovanou platformu,“ říká. Colt CZ se tak postupně transformuje z výrobce palných zbraní na širší průmyslovou skupinu, která pokrývá celý řetězec – od zbraní přes munici až po klíčové vstupní suroviny.
Zásadní přínos nové akvizice spočívá v její ziskovosti. Nitrocelulóza, která je základní surovinou pro výrobu munice, nyní patří k nejvýnosnějším segmentům celého byznysu. „Tento vysoce maržový segment bude zastávat až jednu třetinu provozního zisku,“ upozorňuje Blaha.
Dopad na finanční výsledky je tak velmi výrazný. „Tržby porostou o 16 %, EBITDA dokonce o 32 %,“ dodává analytik.
Konec závislosti na cyklickém trhu
I z pohledu investora jde o zásadní změnu. Firma se totiž posouvá směrem k segmentům, které jsou nejen výnosnější, ale především stabilnější. Historicky byl Colt silně závislý na prodeji zbraní, zejména ve Spojených státech. Tento trh je však výrazně cyklický a citlivý na politické změny.
Nové segmenty navíc přinášejí vysokou míru jistoty. „Kapacity jsou dopředu vyprodané do roku 2030,“ říká analytik. To znamená lepší viditelnost budoucích tržeb i zisků, což je klíčový faktor pro oceňování firmy.
Změna struktury byznysu se promítla i do analytického modelu. Patria snížila diskontní sazbu a upravila valuaci směrem nahoru. „Byznys je teď mnohem předvídatelnější, proto si myslím, že by měl být oceňován vyšším násobkem než v minulosti,“ domnívá se Blaha. Jinými slovy, investoři jsou ochotni platit více za firmu, která nabízí stabilnější a méně rizikové cash flow.
Evropa roste, Amerika zpomaluje
Vedle změny produktového mixu se proměňuje i geografická struktura tržeb. Zatímco dříve dominovala Severní Amerika, dnes hraje čím dál větší roli Evropa. Firma na to reaguje diverzifikací a posilováním segmentů, které nejsou tak citlivé na cyklické výkyvy. „Dnes už 56 % tržeb pochází z evropského regionu,“ uvádí Blaha.
Geopolitika mění sentiment
Zbrojařský sektor jako celek prochází zásadní změnou vnímání. Konflikt na Ukrajině i další geopolitické napětí vedly k přehodnocení jeho role. „Obranný sektor se dnes vnímá jako jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví,“ podotýká Blaha.
Válečné konflikty nicméně přímý dopad do podnikání Colt CZ nemají. Firma sice dodává na Ukrajinu, ale jen v omezeném rozsahu. Klíčovým efektem je spíše sekundární zvýšená poptávka ze strany států NATO, které navyšují výdaje na obranu.
Marže výrazně porostou
Transformace byznysu se odráží i v očekávaném růstu marží. Díky vyššímu podílu ziskovějších segmentů by měla EBITDA marže výrazně vzrůst. „Marže by se měla zvýšit zhruba z 20 % na 24,5 %,“ uvádí Blaha. Za tímto zlepšením stojí především Synthesia, jejíž provozní marže dosahuje až kolem 50 %.
Amsterdam jako vstupenka mezi velké hráče
Důležitým krokem je také vstup firmy na burzu v Amsterdamu. Ta by jí měla otevřít dveře k širší investorské základně a vyšší likviditě. Efekt do cen akcií se ale podle Blahy projeví postupně, z dlouhodobého hlediska jde o jasně pozitivní krok.
Colt CZ versus CSG
Colt se stále častěji srovnává s Czechoslovak Group, která výrazně rostla díky válce na Ukrajině. Blaha ale upozorňuje na rozdíl v růstovém příběhu. „Colt nevyrostl na jednom externím efektu,“ říká. To podle něj znamená nižší riziko v případě změny geopolitické situace a stabilnější výhled do budoucna.
Dividenda zůstává atraktivní
Vedle růstového příběhu nabízí Colt CZ i zajímavý dividendový výnos. Firma vyplácí přibližně 30 Kč na akcii, což odpovídá zhruba tříprocentnímu výnosu. „To je na zbrojařský sektor poměrně hodně,“ upozorňuje Blaha.