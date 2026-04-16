Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu

16.04.2026 6:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Akcie Colt CZ dostaly novou šestiměsíční cílovou cenu. Analytik Patria Finance Jakub Blaha u této zbrojovky vidí další růstový potenciál, především díky zásadní akvizici Synthesia Nitrocellulose. Firma se podle něj posouvá od cyklického byznysu k mnohem stabilnějšímu modelu s vyšší maržovostí. Co to znamená pro investory a jak se mění celý příběh Colt CZ? To rozebírá v novém Analytickém radaru.

Obsah:
00:00:21 Nová cílová cena Patrie
00:03:12 Akvizice Synthesie mění hru
00:04:44 Hospodaření loni a letos
00:06:24 Mix tržeb
00:07:48 Vliv válečných konfliktů na hospodaření
00:10:34 Výhled na marže
00:11:34 Přínos duálního obchodování
00:16:15 Colt CZ vs CSG
00:18:40 Dividendy a buy-backy
 
Akvizice, která změnila investiční příběh 

Patria Finance zvýšila šestiměsíční cílovou cenu akcií Colt CZ na 1 129 z předchozích 832 . Jde tak o výraznou revizi, která zároveň odráží zásadní změnu ve fungování celé skupiny. Hlavním důvodem je akvizice společnosti Synthesia Nitrocellulose, která podle analytika Jakuba Blahy posouvá firmu na novou úroveň. „To z celé skupiny Colt dělá mnohem více vertikálně integrovanou platformu,“ říká. Colt CZ se tak postupně transformuje z výrobce palných zbraní na širší průmyslovou skupinu, která pokrývá celý řetězec – od zbraní přes munici až po klíčové vstupní suroviny.

Zásadní přínos nové akvizice spočívá v její ziskovosti. Nitrocelulóza, která je základní surovinou pro výrobu munice, nyní patří k nejvýnosnějším segmentům celého byznysu. „Tento vysoce maržový segment bude zastávat až jednu třetinu provozního zisku,“ upozorňuje Blaha.

Dopad na finanční výsledky je tak velmi výrazný. „Tržby porostou o 16 %, EBITDA dokonce o 32 %,“ dodává analytik.

Konec závislosti na cyklickém trhu

I z pohledu investora jde o zásadní změnu. Firma se totiž posouvá směrem k segmentům, které jsou nejen výnosnější, ale především stabilnější. Historicky byl Colt silně závislý na prodeji zbraní, zejména ve Spojených státech. Tento trh je však výrazně cyklický a citlivý na politické změny.

Nové segmenty navíc přinášejí vysokou míru jistoty. „Kapacity jsou dopředu vyprodané do roku 2030,“ říká analytik. To znamená lepší viditelnost budoucích tržeb i zisků, což je klíčový faktor pro oceňování firmy.

Změna struktury byznysu se promítla i do analytického modelu. Patria snížila diskontní sazbu a upravila valuaci směrem nahoru. „Byznys je teď mnohem předvídatelnější, proto si myslím, že by měl být oceňován vyšším násobkem než v minulosti,“ domnívá se Blaha. Jinými slovy, investoři jsou ochotni platit více za firmu, která nabízí stabilnější a méně rizikové cash flow.

Evropa roste, Amerika zpomaluje

Vedle změny produktového mixu se proměňuje i geografická struktura tržeb. Zatímco dříve dominovala Severní Amerika, dnes hraje čím dál větší roli Evropa. Firma na to reaguje diverzifikací a posilováním segmentů, které nejsou tak citlivé na cyklické výkyvy. „Dnes už 56 % tržeb pochází z evropského regionu,“ uvádí Blaha.

Geopolitika mění sentiment

Zbrojařský sektor jako celek prochází zásadní změnou vnímání. Konflikt na Ukrajině i další geopolitické napětí vedly k přehodnocení jeho role. „Obranný sektor se dnes vnímá jako jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví,“ podotýká Blaha.

Válečné konflikty nicméně přímý dopad do podnikání Colt CZ nemají. Firma sice dodává na Ukrajinu, ale jen v omezeném rozsahu. Klíčovým efektem je spíše sekundární zvýšená poptávka ze strany států NATO, které navyšují výdaje na obranu.

Marže výrazně porostou

Transformace byznysu se odráží i v očekávaném růstu marží. Díky vyššímu podílu ziskovějších segmentů by měla EBITDA marže výrazně vzrůst. „Marže by se měla zvýšit zhruba z 20 % na 24,5 %,“ uvádí Blaha. Za tímto zlepšením stojí především Synthesia, jejíž provozní marže dosahuje až kolem 50 %.

Amsterdam jako vstupenka mezi velké hráče

Důležitým krokem je také vstup firmy na burzu v Amsterdamu. Ta by jí měla otevřít dveře k širší investorské základně a vyšší likviditě. Efekt do cen akcií se ale podle Blahy projeví postupně, z dlouhodobého hlediska jde o jasně pozitivní krok.

Colt CZ versus CSG

Colt se stále častěji srovnává s Czechoslovak Group, která výrazně rostla díky válce na Ukrajině. Blaha ale upozorňuje na rozdíl v růstovém příběhu. „Colt nevyrostl na jednom externím efektu,“ říká. To podle něj znamená nižší riziko v případě změny geopolitické situace a stabilnější výhled do budoucna.

Dividenda zůstává atraktivní

Vedle růstového příběhu nabízí Colt CZ i zajímavý dividendový výnos. Firma vyplácí přibližně 30 na akcii, což odpovídá zhruba tříprocentnímu výnosu. „To je na zbrojařský sektor poměrně hodně,“ upozorňuje Blaha.


Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD
20.03.2026 14:05
Další podpora investičního příběhu Colt CZ: Colt Canada získala kontrakt za 273 mil. CAD
Dceřiná společnost Colt CZ Colt Canada získala významný obranný kontra...
Colt CZ potvrzuje odolnost portfolia, růst v roce 2026 potáhne munice a nový segment energetických materiálů
25.03.2026 9:16
Colt CZ potvrzuje odolnost portfolia, růst v roce 2026 potáhne munice a nový segment energetických materiálů
Colt CZ má za sebou rok zásadní transformace. Předběžné výsledky za 20...
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
13.04.2026 9:19
Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
Akcie české zbrojařské skupiny Colt CZ se začnou od 15. dubna obchodov...
Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ
15.04.2026 8:37
Nové střelivo pro další růst. Patria mění cílovou cenu pro Colt CZ
Colt CZ podle analytika Jakuba Blahy prochází zásadní proměnou, která ...


PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna
13.04.2026 16:31, aktualizováno: 13.4. 16:31
PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna (3152x)  
Víkend nepřinesl dohodu a ukončení íránské války. Naopak, po krachu je...
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?
08.04.2026 12:54, aktualizováno: 8.4. 12:54
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč? (7672x)  
ČEZ je kombinací stabilního dividendového titulu a politické sázky. Kr...
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst
07.04.2026 15:44, aktualizováno: 7.4. 15:44
PODCAST Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst (2893x)  
Týden začíná na finančních trzích nevýrazně při smíšeném obchodování a...
PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice
30.03.2026 16:56
PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice (7195x)  
Ani po dalším týdnu jsme se neposunuli v tom, že dění na hlavních trzí...
MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
30.03.2026 14:45
MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku (2292x)
Eskalace konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem se neodehrává jen na Bl...
Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody
24.03.2026 16:19, aktualizováno: 25.3. 10:23
Traders Talk: Trhem zmítá extrémní strach. Jak se v něm zorientovat a udělat co nejméně škody (5716x)
Geopolitické napětí, vysoká volatilita a rychle se měnící očekávání ko...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
23.03.2026 16:14, aktualizováno: 23.3. 16:14
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil (3181x)  
Donald Trump opět předvádí svou typickou hru - nejprve vystrašit a pot...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
16.03.2026 16:43
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky (6962x)  
Finanční trhy vstupují do nového týdne s očima stále upřenýma na Írán,...
Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny
12.03.2026 16:22
Beneš, Novák a Cyrani nad výsledky ČEZ, výhledem, dividendou, strategií, dopadem Íránu i obratu trendu ve spotřebě elektřiny (6876x)
Energetická skupina ČEZ uzavřela rok 2025 se stabilním provozním ziske...
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem
11.03.2026 7:49
GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem (3521x)
Společnost Gevorkyan vykázala za rok 2025 dvouciferný růst tržeb i pro...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně
09.03.2026 17:35, aktualizováno: 9.3. 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně (3887x)  
Finanční trhy vstupují do nového týdne s rostoucí nervozitou, kterou d...
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ
02.03.2026 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ (7338x)  
Začátek týdne ovládá eskalace konfliktu na Blízkém východě. Útok USA a...


