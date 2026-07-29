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    Akcie po rozhodnutí Fedu kolísaly, růst cen ropy zvýšil nervozitu trhu

    Akcie po rozhodnutí Fedu kolísaly, růst cen ropy zvýšil nervozitu trhu

    29.07.2026 22:01
    Autor: Martin Uher, Patria Finance

    Americké akcie dnes po zveřejnění rozhodnutí Fedu výrazně kolísaly. Centrální banka sice ponechala úrokové sazby beze změny, ale zároveň naznačila, že podpora pro jejich případné zvýšení postupně roste.

    Článek se odemkne 29.07.2026 23:01

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