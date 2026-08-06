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    PREVIEW: CSG míří k dalšímu růstu. Klíčové bude tempo obranné divize a vývoj zakázkové knihy

    PREVIEW: CSG míří k dalšímu růstu. Klíčové bude tempo obranné divize a vývoj zakázkové knihy

    06.08.2026 10:27
    Autor: Cuong Manh Le, Patria Finance

    CSG ve druhém čtvrtletí naváže na silný růst především díky pokračující expanzi obranné divize, očekává analytik Patria Finance Michal Le. Pozornost investorů se vedle samotných výsledků zaměří zejména na vývoj zakázkové knihy, dynamiku jednotlivých obranných segmentů a potvrzení celoročního výhledu.

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