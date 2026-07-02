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AstraZeneca jako sázka na defenzivu mimo AI horečku

AstraZeneca jako sázka na defenzivu mimo AI horečku

02.07.2026 10:55
Autor: Research, Patria Finance

Letos dominovaly trhům akcie spojené s umělou inteligencí, a tak stále více analytiků upozorňuje na rostoucí význam diverzifikace a návratu k defenzivnějším sektorům.

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