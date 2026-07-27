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    Čínský čipový gigant CXMT při burzovním debutu vystřelil přes 500 %. Překonal i největší banku země

    Čínský čipový gigant CXMT při burzovním debutu vystřelil přes 500 %. Překonal i největší banku země

    27.07.2026 8:58
    Autor: ČTK

    Čínský výrobce paměťových čipů CXMT zažil jeden z nejvýraznějších burzovních debutů posledních let, když jeho akcie během prvního obchodního dne vzrostly o více než 500 %. Firma se díky tomu podle tržní kapitalizace stala největší veřejně obchodovanou společností v Číně a symbolem snahy Pekingu vybudovat soběstačný polovodičový průmysl navzdory americkým technologickým omezením.

    Akcie čínského výrobce čipů CXMT při debutu na akciové burze stouply o více než 500 procent. Firma se tak stala největším čínskou společností podle tržní kapitalizace. Vstup CXMT na burzu je největší primární nabídkou akcií v Asii v letošním roce, napsala agentura Reuters.

    Cena akcie CXMT v polovině obchodování na čínské burze vyskočila až na 54,65 jüanů (171 Kč). Zahajovací cena přitom činila 8,66 jüanů. Tento růst zvýšil tržní kapitalizaci CXMT na 3,65 bilionu jüanů (11,4 bilionu Kč).

    Společnost CXMT se v důsledku amerických omezení vývozu pokročilých technologií stala jedním z hlavních pilířů čínské strategie na vybudování soběstačného polovodičového průmyslu. Její rozvoj má Číně pomoci dohnat technologický náskok zahraničních konkurentů, především v oblasti umělé inteligence (AI).

    Firma díky svému raketovému debutu předstihla v tržní kapitalizaci dosavadní čínskou jedničku, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Růst akcií v první den obchodování také s přehledem předčil více než dvojnásobný nárůst společnosti China Resources New Energy po jejím debutu na začátku tohoto měsíce. Tržní kapitalizace CXMT je nyní téměř poloviční ve srovnání s americkým konkurentem Micron.

    Silný vstup akcií CXMT na burzu ukázal, jak vysokou hodnotu jsou investoři ochotni přisuzovat přednímu čínskému výrobci čipů i navzdory nedávným výkyvům na trhu vyvolaným výprodejem akcií firem zaměřených na AI. Zájem o titul dnes způsobil pokles akcií dalších čínských výrobců čipů a polovodičových společností, protože správci fondů přesouvali část investic právě do akcií CXMT. Jejich prudký růst ale zároveň vyvolal obavy z možné cenové bubliny. Posilující postavení firmy na čínském trhu jí navíc umožnilo zvýšit ceny pro technologické zákazníky, mezi které patří například Huawei.

    Akcie firem spojených s AI, včetně výrobců čipů, letos patří k hlavním tahounům růstu světových akciových trhů. V posledních týdnech ale mezi investory sílí obavy, že jejich ocenění je příliš vysoké a že rozsáhlé investice do AI se nepromítnou do růstu zisků dostatečně rychle. Podle některých analytiků prudký růst akcií CXMT nese známky spekulativní horečky a není jisté, zda je dlouhodobě udržitelný. Opatrnější nálada se dnes projevila i na dalších asijských technologických burzách, kde akcie převážně oslabovaly.

    Společnost CXMT, původně známá jako ChangXin Memory Technologies, při primární veřejné nabídce akcií získala 57,92 miliardy jüanů, což z ní dělá největší emisi akcií v oblasti polovodičů v pevninské Číně. Překonala tak dosavadní maximum společnosti SMIC z roku 2020. Celkový výnos z emise by se navíc mohl ještě zvýšit, pokud bude plně využita opce na prodej dodatečných akcií.

    V době vstupu na burzu se však volně obchoduje jen malá část akcií společnosti, zhruba 6,73 procenta, protože většina zůstává zablokována u stávajících akcionářů. Omezená nabídka akcií na trhu tak může přispívat k výraznějším cenovým výkyvům. Firma očekává, že za první pololetí vykáže více než sedminásobný růst tržeb na 110 miliard až 120 miliard jüanů a po loňské ztrátě se vrátí k zisku, který má činit 66 miliard až 75 miliard jüanů.

     

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