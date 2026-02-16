Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu

Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu

16.02.2026 15:56
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Akcie Microsoftu letos zažívají pod tlakem investorů neobvykle náročné období. Na začátku roku se dostaly do záporu především kvůli obavám, že generativní umělá inteligence může zásadně narušit tradiční kancelářský byznys Office.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Anthropic uzavřel dohodu s Nvidií a Microsoftem. Koupí kapacitu Azure za 30 miliard dolarů
18.11.2025 16:57
Anthropic uzavřel dohodu s Nvidií a Microsoftem. Koupí kapacitu Azure za 30 miliard dolarů
Microsoft a Nvidia se zavázaly investovat do AI startupu Anthropic doh...
Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
06.01.2026 10:38
Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
Rubin, nová generace grafických procesorů Nvidie, je již ve výrobě, pr...
Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie
20.01.2026 15:35
Šéf Microsoftu: Závod AI rozhodnou náklady na energie
Náklady na energie budou klíčové pro to, která země vyhraje závod v um...
Nvidia navyšuje investici do CoreWeave, která do datacenter nasadí její CPU Vera
26.01.2026 15:29
Nvidia navyšuje investici do CoreWeave, která do datacenter nasadí její CPU Vera
Nvidia rozšiřuje svou investici v CoreWeave. V pondělí čipový gigant o...
Akcie Microsoftu po vyšších než očekávaných výdajích klesají o pět procent
28.01.2026 22:55
Akcie Microsoftu po vyšších než očekávaných výdajích klesají o pět procent
Microsoft zveřejnil čísla hospodaření za svůj druhý fiskální kvartál, ...
Microsoft sice překonal očekávání, ale akcie klesly kvůli skokově vyšším investicím
29.01.2026 11:04
Microsoft sice překonal očekávání, ale akcie klesly kvůli skokově vyšším investicím
Microsoft ve druhém fiskálním čtvrtletí vykázal tržby 81,3 miliardy U...
Microsoft po výsledcích stáhnul technologický sektor níže
29.01.2026 22:01
Microsoft po výsledcích stáhnul technologický sektor níže
Hlavní pozornost se soustředila na výsledky těžkých vah v amerických i...
Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky
16.02.2026 5:58
Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky
Navzdory dalšímu zvyšování investic do AI infrastruktury ze strany vel...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.02.2026
17:58PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí  
17:13Prohodí se dlouhodobě výkony amerických a neamerických trhů?
15:56Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu  
14:05AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy  
11:18Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura
11:11Opatrně pozitivní start týdne v Evropě  
10:36Koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o pětinu
10:34Bezpečné měnové přístavy v turbulencích? Frank, jen a dolar zažívají přehodnocení své role
8:52Rozbřesk: ČNB zatím nemá důvod snižovat úrokové sazby
8:49Obchodování dnes kvůli svátkům slabší, Havlíček odhalí další kroky k Dukovanům a futures jsou v zeleném  
5:58Výdaje do AI letí nahoru, ale akcie Nvidie stojí. Investoři čekají na výsledky
15.02.2026
9:11Víkendář: Změny v USA a posouvání globální finanční rovnováhy
14.02.2026
9:05Víkendář: Existuje evropská dluhopisová páka na Spojené státy?
13.02.2026
22:02Wall Street konečně přerušila pokles  
17:12Rozvíjející se trhy a rotace od Spojených států
15:45Americký cloud vládne Evropě. Tržní podíl domácích hráčů je pod 15 procenty
14:57Inflace v zámoří dál ustupuje, prostor pro nižší sazby se zvětšuje
14:22Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
12:38Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
12:08Po výprodeji má šanci trhy uklidnit inflace. Nervozita kolem technologií však neutuchá  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
0:50JP - HDP, q/q anualizovaně
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět