S&P 500 po rekordní rally vyčkával, trh sleduje Hormuz i výsledkovou sezónu

Americké akcie dnes po mohutné růstové vlně přešlapovaly poblíž historických maxim. Investoři vyhodnocovali sérii firemních výsledků a zároveň sledovali další vývoj kolem možného znovuotevření Hormuzského průlivu. Po růstu, který během posledních týdnů navýšil hodnotu indexu S&P 500 o přibližně 3,7 bilionu dolarů, se trh dostal do konsolidační fáze.
Index S&P 500 se během dne pohyboval kolem nuly. Většina největších technologických společností oslabila, výjimkou byla , jejíž akcie vzrostly o 4 %. Výrazný pokles naopak zaznamenal SpaceX, který ztratil 14 % poté, co se na trh dostávají akcie v hodnotě 101 miliard dolarů. Cena americké ropy se stabilizovala poblíž 75 dolarů za barel.
Podle analytiků je současné zpomalení růstu po předchozí silné rally přirozené. Trh nyní potřebuje potvrzení, že se situace na Blízkém východě skutečně uklidňuje. Pozornost investorů se soustředí na možné obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu, který zůstává klíčovou trasou pro globální dodávky energií.
Určitý optimismus přinesla zpráva, že Írán a Omán dosáhly dohody o navrhované přepravní trase přes Hormuz. Tento krok by mohl otevřít cestu k obnovení běžné lodní dopravy. Podle stratégů bude dalším testem schopnost trhu udržet se na rekordních úrovních navzdory pokračující nejistotě kolem diplomatických jednání.
Analytici nadále upozorňují, že fundamenty zůstávají příznivé. Hlavním podpůrným faktorem jsou firemní zisky, odolná ekonomika a širší zapojení jednotlivých sektorů do růstu trhu. Současně již došlo k částečnému vyfouknutí nejvýraznějších valuací, což snižuje obavy z přehřátí trhu.
Makroekonomická data ukázala, že americký sektor služeb v červenci pokračoval v růstu stabilním tempem. Firmy však dál čelí rostoucím nákladům na služby i materiály. Současně vzniklo méně pracovních míst, než se očekávalo, což může naznačovat postupné ochlazování trhu práce.
Pokud páteční oficiální statistika zaměstnanosti tento trend potvrdí, Fed by mohl nadále soustředit pozornost především na inflaci. Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari uvedl, že centrální banka by měla začít sazby postupně zvyšovat, protože inflace zůstává nad žádoucí úrovní.
Z firemních zpráv zaujalo, že AMD oslabilo po slabším výhledu tržeb, který zklamal investory očekávající silnější přínos rozvoje AI datových center. uvedl, že většina jeho příjmů z umělé inteligence pochází ze spolupráce s OpenAI. čelí odchodu několika významných odborníků na AI v době sílící konkurence. Disney překonal odhady analytiků díky silným výsledkům zábavní divize a stabilní návštěvnosti zábavních parků. zvýšila výhled tržeb pro rok 2026 poté, co její léky na hubnutí překonaly očekávání trhu.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,22 %, Nasdaq 100 : -0,83 % a Dow Jones : +0,49 %.