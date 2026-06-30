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Detail - články
ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Novým předsedou dozorčí rady ČEZ zvolen Radim Fiala
30.06.2026 14:08
Autor:
Redakce
, Patria.cz
ČEZ
, a. s.
(IČ 45274649)
Společnost
ČEZ
, a.s. zveřejňuje vnitřní informaci Novým předsedou dozorčí rady
ČEZ
zvolen Radim Fiala. Více informací
zde
.
(komerční sdělení)
Tagy:
Povinně uveřejňované informace
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14:00
DE - Harmonizovaný CPI, y/y
15:45
USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00
USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00
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