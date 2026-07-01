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KKCG Real Estate Financing a.s. : Konsolidovaná výroční zpráva ručitele za rok 2025

KKCG Real Estate Financing a.s. : Konsolidovaná výroční zpráva ručitele za rok 2025

01.07.2026 8:59
Autor: Redakce, Patria.cz

KKCG Real Estate Financing a.s.
IČO: 23781467

Společnost KKCG Real Estate Financing a.s. zveřejnila v rámci emise dluhopisů KKCG RE F. 6,50/30, ISIN CZ0003578510 konsolidovanou výroční zprávu ručitele, tj. společnosti KKCG Real Estate Group a.s., IČO: 24291633, za rok 2025, včetně prohlášení členů statutárního orgánu společnosti emitenta o tom, že byly splněny podmínky článku 4.3.1 prospektu. 

Více informací k výroční zprávě ručitele naleznete zde:
 

Prohlášení o splnění požadavků článku 4.3.1 prospektu

 
(komerční sdělení)
 
 


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