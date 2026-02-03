Ani silné výsledky AMD nestačily. Akcie se svezly s trhem a míří dolů

V den, kdy došlo na technologických akciích k výraznému výplachu, odhalila své výsledky za poslední kvartál loňského roku AMD, jež je považována za největšího vyzyvatele Nvidie na poli pokročilých AI čipů. A společnost svými výsledky nezklamala: porazila odhady Wall Street v ziskovosti i tržbách, a navíc dodala poměrně silný výhled. Přesto akcie reagovaly poklesem o pět procent.
Upravený zisk na akcii stoupl na 1,53 USD z 1,09 USD před rokem. Zároveň je to 21 centů nad očekáváním. Odhady Wall Street AMD překonala také v tržbách, jež stouply meziročně o 34 procent (mezikvartálně +11 %) a dosáhly 10,27 miliardy dolarů při očekáváných 9,67 miliardy.
Divize datacenter vzrostla oproti stejnému období před rokem o 39 procent na 5,4 mld. USD – i zde byl odhad trhu níže (4,97 mld. USD). Gamingová divize vzrostla meziročně dokonce o 50 procent na 843 mil. USD, nicméně očekávání byla mírně vyšší (855,3 mil. USD).
Očekávání mírně překonala také hrubá marže, jež činila 57 procent, zatímco trh počítal s 56 procenty.
Co se týče výhledu na letošní první čtvrtletí, tak AMD očekává tržby mezi 9,5 a 10,1 mld. USD, což je více než předpokládal trh (9,4 mld. USD). V tomto odhadu však firma počítá se 100 miliony dolarů prodejem čipů Instinct MI308 do Číny, což vzhledem k restriktivní politice Pekingu ohledně dovozu pokročilých AI čipů z USA nemusí být jistotou.
„Do roku 2026 vstupujeme se silným momentem v celém našem podnikání v čele s urychlujícím se zaváděním našich vysoce výkonných procesorů EPYC a Ryzen a rychlým škálováním naší franšízy umělé inteligence pro datová centra,“ uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka společnosti Lisa Su.