Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ani silné výsledky AMD nestačily. Akcie se svezly s trhem a míří dolů

Ani silné výsledky AMD nestačily. Akcie se svezly s trhem a míří dolů

03.02.2026 22:38
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V den, kdy došlo na technologických akciích k výraznému výplachu, odhalila své výsledky za poslední kvartál loňského roku AMD, jež je považována za největšího vyzyvatele Nvidie na poli pokročilých AI čipů. A společnost svými výsledky nezklamala: porazila odhady Wall Street v ziskovosti i tržbách, a navíc dodala poměrně silný výhled. Přesto akcie reagovaly poklesem o pět procent.

Upravený zisk na akcii stoupl na 1,53 USD z 1,09 USD před rokem. Zároveň je to 21 centů nad očekáváním. Odhady Wall Street AMD překonala také v tržbách, jež stouply meziročně o 34 procent (mezikvartálně +11 %) a dosáhly 10,27 miliardy dolarů při očekáváných 9,67 miliardy.

Divize datacenter vzrostla oproti stejnému období před rokem o 39 procent na 5,4 mld. USD – i zde byl odhad trhu níže (4,97 mld. USD). Gamingová divize vzrostla meziročně dokonce o 50 procent na 843 mil. USD, nicméně očekávání byla mírně vyšší (855,3 mil. USD).

Očekávání mírně překonala také hrubá marže, jež činila 57 procent, zatímco trh počítal s 56 procenty.

Co se týče výhledu na letošní první čtvrtletí, tak AMD očekává tržby mezi 9,5 a 10,1 mld. USD, což je více než předpokládal trh (9,4 mld. USD). V tomto odhadu však firma počítá se 100 miliony dolarů prodejem čipů Instinct MI308 do Číny, což vzhledem k restriktivní politice Pekingu ohledně dovozu pokročilých AI čipů z USA nemusí být jistotou.

„Do roku 2026 vstupujeme se silným momentem v celém našem podnikání v čele s urychlujícím se zaváděním našich vysoce výkonných procesorů EPYC a Ryzen a rychlým škálováním naší franšízy umělé inteligence pro datová centra,“ uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka společnosti Lisa Su.

 

Čtěte více:

SoFi překonala očekávání trhu. Silné výsledky byly navíc posíleny výhledem na rok 2026
30.01.2026 15:48
SoFi překonala očekávání trhu. Silné výsledky byly navíc posíleny výhledem na rok 2026
SoFi Technologies zakončila závěr roku přesvědčivým růstem. Tato „fint...
Palantir předvedl nejvýraznější růst za celou svou historii. Výsledky drtí očekávání
03.02.2026 11:16
Palantir předvedl nejvýraznější růst za celou svou historii. Výsledky drtí očekávání
Palantir (Investiční tipy) znovu ukázal, že dokáže překvapit i v obdob...
Růst zpomaluje a výhled na rok 2026 působí mdle. Paypal vyřazujeme z investičních tipů
03.02.2026 15:17
Růst zpomaluje a výhled na rok 2026 působí mdle. Paypal vyřazujeme z investičních tipů
PayPal vstoupil do závěru roku 2025 s výsledky, které investorům příli...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět