Detail - články  
Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený

Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený

06.01.2026 14:20
Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

Po zveřejnění výsledků za 9M25 a oznámení koupě 49% podílu v Santander Bank Polska jsme aktualizovali cílovou cenu a investiční doporučení pro EBS na základě změn v našem finančním výhledu a předpokladech ocenění, uvádí ve své analýze akciový analytik Patria Finance Jindřich Litner.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


