Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Červená lavina na Wall Street: technologie krvácí, Palantir uniká výprodeji

Červená lavina na Wall Street: technologie krvácí, Palantir uniká výprodeji

03.02.2026 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Úterní obchodování na zámořských trzích probíhalo věcně pod tlakem, když hlavní indexy v průběhu seance výrazněji klesaly, zvláště pak technologické či růstové tituly, i když jsou tu určité rozpory napříč trhem.

Z hlavních indexů nejvíce propadl technologický Nasdaq Composite, který ztratil okolo 2 %. O málo lépe se „dařilo“ průměru S&P 500, který odevzdal cirka 1,5 %. Nejlepší výsledek, tedy spíše nejmenší ztrátu si připsaly hodnotové akcie z průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, jenž klesl přibližně o 1 %. Tento propad reflektuje širší propad technologických titulů a měnící se sentiment investorů.

Za takto mizernou seancí stojí ať už výsledková sezóna nebo pesimismus investorů, který se objevil ihned poté, co americký prezident minulý pátek představil svého kandidáta na budoucího předsedu americké centrální banky FED, jmenovitě Kevina Warsche, který je vnímán spíše jako osoba s jestřábím pohledem na měnovou politiku.

Z výsledkové sezóny za 4Q25 dnes nejvíce rezonují dvě jména, a to Palantir a PayPal.

Palantir překonal očekávání, když jeho Q4 2025 výsledky byly robustní, s výrazným meziročním růstem výnosů. Investoři nejvíce ocenily růstový výhled v oblasti AI a vládních kontraktů. Akcie Palantiru jsou jedním z mála pozitivních signálů dnešního trhu, když akcie posílily cirka o 7 %.

Absolutním opakem byl report společnosti PayPal. PayPal zklamal jak na úrovni výsledků za předešlý kvartál, tak rovněž v oblasti guidance, což vedlo k prudkému poklesu ceny akcií (zhruba -19 %). Trh vnímá slabší výhled a změny ve vedení jako signál, že firma čelí tlaku ze strany konkurence a nižší růstové dynamiky.




Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět