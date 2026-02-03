Červená lavina na Wall Street: technologie krvácí, Palantir uniká výprodeji

Úterní obchodování na zámořských trzích probíhalo věcně pod tlakem, když hlavní indexy v průběhu seance výrazněji klesaly, zvláště pak technologické či růstové tituly, i když jsou tu určité rozpory napříč trhem.
Z hlavních indexů nejvíce propadl technologický Nasdaq
Composite, který ztratil okolo 2 %. O málo lépe se „dařilo“ průměru S&P 500, který odevzdal cirka 1,5 %. Nejlepší výsledek, tedy spíše nejmenší ztrátu si připsaly hodnotové akcie z průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, jenž klesl přibližně o 1 %. Tento propad reflektuje širší propad technologických titulů a měnící se sentiment investorů.
Za takto mizernou seancí stojí ať už výsledková sezóna nebo pesimismus investorů, který se objevil ihned poté, co americký prezident minulý pátek představil svého kandidáta na budoucího předsedu americké centrální banky FED, jmenovitě Kevina Warsche, který je vnímán spíše jako osoba s jestřábím pohledem na měnovou politiku.
Z výsledkové sezóny za 4Q25 dnes nejvíce rezonují dvě jména, a to Palantir a PayPal.
Palantir překonal očekávání, když jeho Q4 2025 výsledky byly robustní, s výrazným meziročním růstem výnosů. Investoři nejvíce ocenily růstový výhled v oblasti AI a vládních kontraktů. Akcie Palantiru jsou jedním z mála pozitivních signálů dnešního trhu, když akcie posílily cirka o 7 %.
Absolutním opakem byl report společnosti PayPal. PayPal zklamal jak na úrovni výsledků za předešlý kvartál, tak rovněž v oblasti guidance, což vedlo k prudkému poklesu ceny akcií (zhruba -19 %). Trh vnímá slabší výhled a změny ve vedení jako signál, že firma čelí tlaku ze strany konkurence a nižší růstové dynamiky.