Bridgewater Associates: Trhy čekají dost vysoký skok v produktivitě

Návratnost společnosti Bridgewater Associates dosahuje podle Bloombergu vysokých hodnot a její zástupce Greg Jensen na této stanici hovořil o firemní investiční strategii a pohledu na ekonomický vývoj. Podle něj lze vysvětlit současné chování akciového trhu očekávaným růstem produktivity. Jen ten by totiž dokázal vysvětlit mezeru mezi výkony akciového trhu na straně jedné a tím, že sazby stále neklesají a nenaplňují se tak očekávání z počátku letošního roku.



Trhy tedy podle experta čekají „dost vysoký skok v produktivitě“. Ten by totiž na jedné straně zajistil pokračující vysokou ziskovost obchodovaných společností. A na straně druhé by zvýšil dezinflační tlaky, což by nakonec umožnilo snižování sazeb a uvolňování monetární politiky. Na otázku směřující k možnému dopadu voleb na ekonomické a investiční prostředí pak investor odpověděl, že pokud by vyhrál Donald Trump, vývoj by pravděpodobně vedl k vyšším inflačním tlakům a vyšším rozpočtovým deficitům. Mimo jiné proto, že Trump je připraven zavést výrazné zvýšení cel, které působí inflačně.



Vítězství Donalda Trumpa by tedy podle Jensena přineslo výrazný posun v celkové politice americké vlády. K tomu dodal, že během několika posledních desetiletí se ve světové ekonomice zvýšil vliv, který mají vlády na vývoj na finančních trzích. Největší tlak by pak podle něj pocítil delší konec výnosové křivky, tedy výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů. Na straně monetární politiky pak „Fed vítá data, která by mu umožnila snížení sazeb.“ Takový vývoj je také pravděpodobný.



Pravděpodobný je podle investora rovněž posun vládního zadlužení směrem k bodu, kdy se už bude stávat pro trhy problémem. Příčinou takového vývoje je celkově rostoucí populismus a politika, která se v jeho duchu nese. K tomu dodal, že ve Velké Británii se po určitou dobu trhy chovaly vůči plánům na další výrazné zadlužování znatelně odmítavě, Spojené státy mohou mít takový okamžik ještě „pár let před sebou“. Americké dluhopisové trhy tedy nyní podle experta pravděpodobně nebudou výrazně ovlivňovány rostoucí mírou zadlužení. Rozhodující pro ně bude monetární politika, a tudíž i vývoj inflace. Pokud tedy nedojde k jejímu opětovnému růstu, „nebude problém.“



Jensen uvedl, že jeho společnost se při investicích primárně opírá o svůj pohled na vývoj ekonomického cyklu. Nyní se k tomu přidávají zmíněné úvahy o nových technologiích a možném zvyšování produktivity. Řada amerických firem se přitom obchoduje s valuačními prémiemi vůči zbytku světa. Podle investora je ale situace rozdílná od té na konci devadesátých let. Tehdy podle něj totiž trhy výrazně ovlivňovala očekávání týkající se vzdálenější budoucnosti. Například NVIDIA je ale nyní tažena nahoru již současným vývojem a obrovskou poptávkou po jejích čipech. Může být „mírně předražena či podceněna“, ale nejde o výrazné odchýlení od vnitřní hodnoty.



Zdroj: Bloomberg