Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje

Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje

12.12.2025 9:55
Autor: Jindřich Litner, Patria Finance

Patria upravila svůj výhled pro Komerční banku, když po silném růstu akcií v posledních 12 měsících vidí omezený prostor pro další zhodnocení. Revize odráží slabší střednědobé růstové předpoklady a nižší očekávané jádrové výnosy, přesto analytici počítají s rekordním ziskem v roce 2025 díky rozpouštění opravných položek.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Silný zisk Komerční banky podpořily zejména jednorázové položky, celoroční výhled ochladl
31.07.2025 9:26
Silný zisk Komerční banky podpořily zejména jednorázové položky, celoroční výhled ochladl
Komerční banka (KOMB) dnes před otevřením trhu reportovala své hospodá...
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
31.07.2025 17:08
Traders Talk: Meta šokovala trhy, Microsoft jako sázka na dekádu a Komerčka zůstává v klidu
Trumpova obchodní ofenziva, nejednotný Fed a silné výsledky technologi...
Čistý zisk Komerční banky překonal očekávání díky jednorázovým položkám, výnosy zaostaly za odhady
30.10.2025 9:24
Čistý zisk Komerční banky překonal očekávání díky jednorázovým položkám, výnosy zaostaly za odhady
Komerční banka ve třetím čtvrtletí roku překonala očekávání trhu na li...
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
05.11.2025 12:58
PODCAST Analytický radar: Moneta předběhla trh, Erste sází na Polsko, Komerční banka drží stabilitu
Výsledková sezóna na pražském parketu přinesla investorům zajímavou po...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.12.2025
10:50Po euforii přichází korekce: Broadcom hlásí silné tržby a vyšší dividendu, ale AI výhled zůstává nejasný
9:55Nová cílová cena Patrie pro Komerční banku: Prostor pro růst se zmenšuje  
8:58Nová cílovka pro Komerční banku, renesance evropských dluhopisů a úspěch Eli Lilly  
8:52Rozbřesk: Odloží Evropská komise zákaz hybridních automobilů? Automobilky by tento krok uvítaly
6:10Investiční výhled 2026: Kondice ekonomik, inflace a blížící se volby  
11.12.2025
22:00Oracle po výsledcích propadá, ostatním se ale daří  
17:03Tři akciové fáze posledního čtvrt století a poučení pro dnešek
16:58EK zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy
16:28WSJ:Trump po válce plánuje americké investice v Rusku včetně těžby vzácných kovů
15:41J&T ARCH INVESTMENTS - Konference pro investory
14:47Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
13:28Životní úroveň v ČR loni vzrostla na 91 procent průměru EU, je na úrovni Slovinska
12:34Partners HoldCo, a.s.: OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SLOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT
12:09Akcie Novo Nordisku se obchodují, jako by léky na hubnutí nikdy neexistovaly
11:38Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do ČR
11:31IEA: Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší
11:17Oracle dokázal zastínit i pozitivní zprávy z Fedu  
10:47Komentář analytika: AI expanze za každou cenu? Oracle navyšuje kapitálové výdaje a trhu se to nelíbí  
10:36Kubíček z ČNB: Sazby se spíše zvýší, sázka na zvýšení v příštím roce je ale předčasná
10:03Akcie Oracle se po výsledcích propadly až o 12 procent. Agresivní sázka na AI budí obavy

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět