JPMorgan překvapil poklesem investičního bankovnictví. Obchodování a čistý úrokový výnos ale drží výsledky nad očekáváním

13.01.2026 15:36
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

JPMorgan Chase (Investiční tipy) zahájil výsledkovou sezónu smíšeně, komentuje analytik Patrie Jakub Blaha. Poplatky z investičního bankovnictví ve 4Q 2025 klesly o 5 % na 2,35 miliardy USD a byly pod očekáváním nízkých jednotek růstu, zatímco obchodování i čistý úrokový výnos překvapily pozitivně.

