První den CSG na burze: Enormní poptávka v Praze, Strnad nejbohatším zbrojařem světa

23.01.2026 19:02, aktualizováno: 23.1. 19:25
Autor: Redakce, Patria.cz

Aktualizováno

Cena akcií zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada na neregulovaném Free Marketu pražské burzy dnes v první den obchodování vzrostla o 30,1 procenta proti ceně při úpisu akcií. Akcie se zároveň začaly obchodovat na burze v Nizozemsku, kde vzrostly o 31,4 procenta na 32,85 eura. Hodnota jmění českého podnikatele Michala Strnada se díky dnešnímu vstupu jeho zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů (přes 760 miliard Kč), informovala agentura Bloomberg. Strnad je tak podle ní nejbohatším zbrojařským magnátem na světě.

"Potvrzuje to silný zájem investorů o tuto emisi," uvedla k růstu akcií BCPP. Objem obchodů s akciemi CSG v prvním dni přesáhl miliardu , čímž se titul stal jednoznačně nejlikvidnější emisí dne. Celkový objem akciových obchodů na pražské burze přesáhl 1,8 miliardy korun, přičemž emise CSG na něm měla zásadní podíl.

 „Z dostupných mediálních vyjádření vyplývá, že ti z hráčů na českém kapitálovém trhu, kteří byli ochotni promluvit, potvrzují nulovou získanou alokaci v rámci procesu IPO akcií Czechoslovak Group (CSG). To je bezpochyby pro tuzemské investory škoda, nicméně faktem je, že IPO bylo zaměřeno na institucionální klientelu a na burzu v Amsterdamu. Jako institucionální obchodování Patria Finance velmi aktivně zajišťujeme likviditu na titulu CSG na pražské burze, proti které stojí extrémní poptávka tuzemských investorů nakoupit titul CSG v korunách na domácím trhu v první obchodní den. Námi dodaná likvidita přesahuje 9 milionů euro a více jak 22% podíl na celém trhu. Jsme tak významnou měrou podepsáni pod kapacitou a schopností tuzemských investorů nakoupit v první obchodní den CSG na domácím trhu v českých korunách. Zobchodovaný objem přesahující miliardu korun je na první obchodní den fantastické číslo,“ uvedl Viktor Reischig, šéf institucionálního obchodování Patria FinanceS účinností od pondělí 26.1. 2026 budou likviditu emise CSG podporovat v roli tvůrců trhu společnosti J&T Banka, právě Patria Finance a Wood & Company Financial Services.

CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Podle analytiků to byl největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (607 miliard korun), když upisovací cena akcie byla 25 eur

Společnost při vstupu na burzu nabídla nové akcie v objemu 750 milionů eur (18,2 miliardy korun), současné akcie za 2,55 miliardy eur (61,9 miliardy korun), které prodával současný akcionář, a opci navýšení až o dalších 496 milionů eur (12 miliard korun). Čisté výnosy z prodeje nových akcií hodlá společnost využít pro svůj rozvoj. Třiatřicetiletý Strnad by podle zveřejněného prospektu emitenta měl z prodeje akcií získat zhruba tři miliardy eur (72,8 miliardy korun). Podle Hospodářských novin se tak díky vstupu CSG na burzu stal čtvrtým nejbohatším mužem světa pod 40 let. 

U zrodu CSG stál v 90. letech Strnadův otec Jaroslav, který firmu na svého potomka převedl v roce 2018. Akcie společnosti CSG dnes vstoupily na amsterodamskou burzu s cenou 25 eur za kus. Následně se jejich cena zvýšila téměř o třetinu.

Strnad je nyní zřejmě rovněž nejbohatším člověkem v České republice. Podle žebříčku časopisu Forbes z loňského května patřilo prvenství majitelce skupiny PPF Renátě Kellnerové s rodinou s odhadovaným měním 378 miliard korun. Strnad byl tehdy označen za čtvrtého nejbohatšího člověka v Česku s majetkem odhadovaným tehdy na 230,5 miliardy korun

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.


