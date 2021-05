Cena akcií Komerční banky se pohybuje poblíž 670 Kč a výsledky za první čtvrtletí signalizují, že banka by mohla být postupem času silnější, domnívá se makléř Patria Finance Jan Cepák. Samotná čísla za první kvartál dopadla z makléřova pohledu relativně dobře. Na jakou úroveň by se podle něj v dohledné době tedy mohla akcie podívat? Dobrou výsledkovou sezónu zažívá také Wall Street, kde by podle makléře „paradoxně“ mohlo dojít k vybírání zisků. Cepák se přitom konkrétně dívá na technologický index Nasdaq a na technický ukazatel 100dennního klouzavého průměru, kde by na jisté úrovni mohlo dojít k prolomení.



Podíváme se také na nově podepsanou smlouvu mezi Monetou a skupinou PPF o výměně aktiv. Tu někteří akcionáři nevnímají jako symetricky výhodnou, upozorňuje Cepák.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.