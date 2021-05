Katie Koch z Asset Management na Bloomberg Markets uvedla, že podle současné výsledkové sezóny hrají zisky a fundament na akciovém trhu opět velkou roli. Což je změna od minulého roku. K tomu se množí známky silného cyklického oživení. Je to zřejmé například z výsledků společností, které poskytují platební služby – ty ukazují, že „spotřebitel je skutečně zdravý“. Do třetice je pak z výsledků také zřejmé, že se zvedá inflace.



Alan Patricof ze společnosti Greycroft na výše uvedené navázal s tím, že procházíme obdobím euforie na velkých technologických firmách a s nimi spojených společnostech. Toto odvětví dosahuje extrémní ziskovosti, ale expert k tomu dodal, že také již žijeme ve společnosti, kde tyto firmy mají pod svou kontrolou značnou část našich aktivit. Počínaje vyhledáváním na internetu přes různé aplikace a konče nákupy přes internet. Tento trend přitom nezastaví a podle odborníka ve druhém čtvrtletí uvidíme jeho další posílení.



Patricof se tedy podle svých slov obává toho, co současná technologická euforie přinese na poli monopolní síly některých společností a co to bude znamenat pro celou ekonomiku a společnost. Koch byla následně tázána, zda toto tempo může u technologických firem přetrvat. Odpověděla, že v mnohém souhlasí s Patricofem a „technologické platformy“ si udrží vysokou koncentraci. Za deset let ale přece jen půjde o jiné firmy a je proto nutné se dívat do vzdálenější budoucnosti.



Koch pokračovala s tím, že za první čtvrtletí letošního roku řada velkých technologických firem vykázala vysoké zisky, protože během pandemie posílily svou pozici díky dobrému „pandemickému modelu“. Prudce roste třeba používání cloudových služeb, ale objevují se nové technologie, například blockchain, který je mimo dosah současných dominantních firem. V souvislosti s cloudem se zase objevuje téma kyberbezpečnosti a s ním řada nových zajímavých firem. A v neposlední řadě mohou prosperovat třeba menší firmy spojené s posunem k autonomnímu řízení vozů.



Patricof míní, že v následujících letech a desetiletích nebude tak důležitá generace mileniánů, „o které nyní každý hovoří,“ ale generace nadcházejících šedesátníků a její chování. Starší generace obecně například „před rokem pravděpodobně nevěděla, jak používat Zoom, nyní jsou ale online a používají různé aplikace.“ Koch dodala, že i ona se domnívá, že „stále více lidí se bude chovat jako mileniáni“ a to se projeví v oblastech, jako je online bankovnictví a mnoho dalších. V této chvíli jsou pak podle ní vedle internetových firem atraktivní i akcie těch společností, které se pohybují v oblasti trávení volného času venku a v přírodě. Koch tak uvedla, že její firma vlastní například Winnebago Industries či společnost, která vyrábí tlumiče pro horská kola.



Na závěr rozhovoru padl dotaz na možné zvyšování daní v USA. Patricof odpověděl, že daně nemá nikdo rád a on sám není socialista ani komunista. Nicméně příjmová nerovnost podle něj ve Spojených státech dosahuje obrovských rozměrů a on tak „není proti změnám, které navrhuje Biden.“ Patricof přitom podle svých slov patří k těm, kteří velmi těžili z poklesu zdanění kapitálových zisků. Ten měl přitom v historii fungovat jako motivace pro to, aby lidé poskytli svůj kapitál firmám pro investice do výroby. Biden ale chce svými návrhy ukázat, že práce lidí je stejně důležitá jako kapitál. A Patricof si nemyslí, že by to například snížilo množství kapitálu, který míří do nových firem.



Zdroj: Bloomberg Markets