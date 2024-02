František Kronus: Technologie na maximech. Je to už bublina?

Vývoj na amerických trzích diktuje aktuální výsledková sezóna a dobrá čísla technologických titulů, uvádí makléř Patria Finance František Kronus. Meta Platforms přidala 20 %, Arm Holdings narostl o takřka 50 % a oba tituly se tak obchodují na svých maximech. Index S&P 500 poprvé v historii testuje hranici 5000 bodů. Co dělat jako investor v době, kdy jsou zejména technologie na maximech? A jsou už technologická jména nafouknutá do bubliny? A jaký má makléř názor na reportované výsledky ? I to se dozvíte v následujícím videu.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.