Velký objev z nejcennějšího období tvorby Toyen se poprvé představuje na trhu 

Mimořádné plátno Monte Carlo lze považovat za velký zlom v rané artificielistické tvorbě Toyen. Dosud bylo známo pouze z drobných zmínek v literatuře a vystaveno bylo pouze jedenkrát. Původní majitel dílo získal přímo od malířky a nyní, téměř po sto letech, jej aukční síň Galerie KODL nabízí za vyvolávací cenu 18 000 000 Kč.



Toyen olejomalbu vytvořila krátce po svém příjezdu do Paříže, kam se s Jindřichem Štyrským rozhodla přestěhovat na podzim roku 1925. Tou dobou byli tamní avantgardní umělci okouzleni geometrizujícím výtvarným jazykem, Toyen si k němu však jen stěží hledala cestu. Společně se Štyrským však vnímala vývoj pařížského moderního malířství, jemuž imponoval jak surrealismus, tak abstrakce.

Toyen: Il s’anime



Reagovali na něj komorní výstavou ve svém ateliéru, na níž společně prezentovali několik svých obrazů. Právě tento moment někdy bývá spojován se zrodem artificielismu, nového malířského směru, neboť výstavu údajně uvedli jedinou větou, a sice „Artificielismus je ztotožnění básníka a malíře.“ Na tuto iniciační událost navázali krátce poté svou první oficiální, veřejnou výstavou artificielismu v Galerie d’art contemporain na podzim 1926, na níž Toyen vedle Štyrského představila i Monte Carlo a dalších pár unikátních pláten, v nichž na chvíli opustila figuraci a přijala redukovanou geometrizující formu (např. Jarmark, Piková dáma či Potápěči).



Záhy se však přece jen začaly do jejích prací opět vkrádat figurativní prvky jako staré vzpomínky do popředí mysli. Ve středu znovuobjeveného Monte Carla se nachází zlomek rulety, po jehož stranách lze identifikovat tři řady pečlivě ztvárněných balustrád, které jako by odkazovaly ke konkrétnímu kasinu, do nějž mohli Toyen se Štyrským zavítat během své cesty do Monte Carla v lednu 1925.

Toyen: Monte Carlo



Velmi krátké geometrické období však umělkyně brzy opustila a o to spíše lze tyto obrazy považovat za opravdu raritní sběratelskou příležitost. Vysokou hodnotu Monte Carla kromě jeho provenience umocňuje i vzácná adjustace do původního autorčina rámu. Prvním majitelem díla byl významný československý puristický architekt Jan Zázvorka starší, jenž jej získal přímo od Toyen. Od té doby bylo dílo uchováváno v jeho rodině.



Monte Carlo je v aukční kolekci doplněno autorčiným plátnem Il s’anime z roku 1957, jehož majitelem byl Arturo Schwarz, historik umění a autor Katalogu raisonné Marcela Duchampa. Toto dílo je výborným reprezentantem vrcholného poválečného pařížského období Toyen a jejího napojení na tehdejší evropský surrealismus na té nejvyšší úrovni. Obě díla je možné shlédnout na předaukční výstavě, která je otevřena každý den do 25. listopadu. Jejich dražba bude probíhat 26. listopadu v rámci 90. aukce Galerie KODL v Paláci Žofín a simultánně i na aukčním portálu Artslimit.

