Moneta podepsala s PPF smlouvu o akvizici Air Bank, Home Creditu a Benxy za 25,9 miliardy korun

Moneta Money Bank podepsala se společnostmi ze skupiny PPF rámcovou smlouvu ohledně akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy. Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky na mimořádné valné hromadě, která se bude konat v červnu.



Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,90 miliardy Kč. Ta bude hrazena z 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky a z 23,31 miliardy Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291.375 000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky. Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice.



Celkový počet vydaných akcií Monety se tím zvýší z 511 milionů kusů na 802,375.000 kusů. Akvizice tak naředí nynější pozici akcionářů o 36,31 procenta. Po akvizici bude PPF vlastnit podle odhadu 55,38 procenta akcií banky, a bude proto muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až sto procent akcií Monety za cenu minimálně 80 Kč za akcii. Pokud Česká národní banka nestanoví jinou cenu.



Hodnota banky by měla být minimálně 40,9 miliardy Kč, což představuje 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok. Vypořádání akvizice se předběžně předpokládá na 1. říjen 2021. Předcházet mu musí souhlas mimořádné valné hromady akcionářů, schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.



PPF má nyní podíl v Monetě zhruba 28 procent. Podíl získala i díky nabídce odkupu akcií za 80 Kč za jednu.



Skupina PPF Petra Kellnera, který v březnu zahynul, investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí.



Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.