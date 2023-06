Dnes přestáváme vydělávat na stát. Den daňové svobody je o čtyři dny dříve než loni

Podle výpočtu Liberálního institutu nastává den daňové svobody. Dosud v letošním roce teoreticky veškeré příjmy lidí připadaly státu, ode dneška půjdou na konto občanů. Češi na stát pracovali 163 dnů, o čtyři dny kratší dobu než loni. Ve srovnání se zeměmi Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (OECD) je v Česku den daňové svobody později, průměr organizace byl 6. června.



Proti předchozím čtyřem letům se den daňové svobody posunul blíž k začátku roku, za posledních 20 let je ale letos doba, po kterou lidé musí pracovat na stát, mírně nadprůměrná. Nejdříve v tomto století oslavilo Česko den daňové svobody v roce 2018, kdy připadl na 22. května. Nejpozději byl v roce 2021, kdy připadl na 25. června.

"Den daňové svobody se po pandemii covidu-19 vrací k začátku roku, ale postup je pomalý," řekl dnes na tiskové konferenci ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. Připomněl, že před pandemií byl den daňové svobody v květnu, zatímco letos připadá na dnešek. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého míří veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho příjem připadá státu.

Nejméně svobodné roky velkých výdajů a schodků rozpočtů



"Ve dvou letech koronavirové pandemie zažila Česká republika dva daňově nejméně svobodné roky a bohužel jsme se posunuli do nového normálu velkých vládních výdajů a velkých schodků veřejných rozpočtů," uvedl Pánek. V roce 2020 připadl den daňové svobody na 24. června, v roce 2021 na 25. června.



Upozornil, že podobný posun nastal ve všech zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), v Česku byl ale trend výraznější. Zatímco v průměru OECD se den daňové svobody posunul v době pandemie o osm dní později, v Česku to byly více než dva týdny. V posledních dvou letech se podle něj situace mírně zlepšila. "Den daňové svobody se vrací k začátku roku. Pomalu, ale přece," řekl.

Konsolidační balíček - posun o týden?



Další posun by podle Pánka mohl nastat, pokud by v příštím roce přišlo hospodářské oživení, s nímž počítají prognózy ministerstva financí i České národní banky, a zároveň začal platit vládní balíček ke konsolidaci veřejných financí. "Odhadujeme, že pokud dojde k oživení ekonomiky a projde balíček, jak je navržený, den daňové svobody by mohl posunout zhruba o týden dopředu," řekl. Některá opatření balíčku ale Pánek kritizoval, zejména růst daně z příjmu právnických osob.



Pánek zároveň řekl, že by považoval za žádoucí další posun dne daňové svobody k začátku roku. "Přáli bychom si, aby se posunul nejen do května, ale někam do února, kde byl za první republiky. Ale to je běh na dlouhou trať," řekl.



Liberální institut pro výpočet Dne daňové svobody používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí. Jsou to totiž právě výdaje, které je nutné financovat daňovými příjmy a které, v případě deficitních rozpočtů, podmiňují i nutnost splácet v budoucnu dluh.





Den daňové svobody vypočítává i poradenská společnost Deloitte, která ale využívá jinou metodiku než Liberální institut. Podle Deloitte připadne letos den daňové svobody na 17. června, proti loňsku bude o jeden den dřív.