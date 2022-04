Silná poptávka po iPhonech a službách pomohla Applu porazit odhady

zvýšil příjmy za tři měsíce do konce března meziročně o 8,6 procenta na 97,3 miliardy dolarů, což je rekord za všechna období, do kterých nespadají vánoční svátky. Trh čekal jenom bezmála 94 miliard. Nad odhadem skončil také kvartální zisk na akcii, reportovaný ve výši 1,52 dolaru. Je to o deset centů na akcii lepší výsledek než očekávání a o dvanáct centů lepší výsledek než před rokem. Navýšení se dočkala také kvartální dividenda a plán zpětného odkupu akcií, kde se do obálky dostalo 90 miliard dolarů. Loni dal na zpětné odkupy 81 miliard. Akcie podniku připisují v prodlouženém obchodování dvě procenta.

O 17 procent na 19,8 miliardy stouply v druhém fiskálním čtvrtletí příjmy ze služeb Applu, které skončily nad odhadem.

Očekávání překonaly také produktové prodeje. Pokud půjdeme po jednotlivých segmentech, tržby z prodeje iPhonů, které se na celkovém příjmu podílejí největší měrou, se zvýšily o 5,5 % na 50,6 miliardy dolarů. Trh, který v průzkumu Bloombergu čekal číslo pod 50miliardovou hranicí, tak dostal náznak, že nejnovější chytré telefony iPhone 13 se prodávají dobře. Vyšší než očekávání byly také tržby z prodeje Maců a iPadů, i když druhé zmíněné se meziročně snížily, a to i přes uvedení do prodeje nových modelů s vlastním čipem M1 od Applu. O 12 procent na 8,8 miliardy stouply příjmy z nositelné elektroniky a domácího zařízení, u této položky však byli analytici optimističtější a čekali výsledek 8,9 miliardy.

Prognózu na probíhající čtvrtletí podnik nedodal. Bez oficiálních odhadů tržeb se jeho akcionáři musejí obejít od února 2020, kdy je technologický gigant přestal zveřejňovat s ohledem na nejistotu vyvolanou pandemií Covid-19.

