Deloitte: Počet fúzí a akvizic v Evropě a Velké Británii loni klesl o 24 procent

Počet fúzí a akvizic v Evropě a Velké Británii v roce 2023 klesl o 24 procent na 11.629. Hodnota transakcí propadla o 34 procent. Evropský trh tak v počtu transakcí loni zaostal za celosvětovým trhem, kde se jejich množství snížilo o pětinu, vyplývá z analýzy, kterou ČTK poskytla poradenská firma Deloitte.



Propad tržní aktivity lze přičíst podle analýzy vyšším úrokovým sazbám, pokračujícímu geopolitickému napětí a obecně negativnímu ekonomickému výhledu v Evropě.



Kromě Bulharska a Lucemburska zaznamenaly všechny evropské trhy rychlý pokles počtu transakcí. Mezi nejvíce postižené regiony patřil Kypr s meziročním propadem o 54 procent, Malta s poklesem o 46 procent a Litva s poklesem o 41 procent. Německo a Francie měly propad počtu transakcí o zhruba 30 procent. U dalších významných evropských trhů, kterými jsou Itálie, Velká Británie a Španělsko, byl pokles přibližně pětinový.



Dominantní postavení u fúzí a akvizic si i nadále udržel zpracovatelský průmysl, který se na počtu transakcí v loňském roce podílel 28 procenty. Těsně za ním následoval sektor technologií, médií a telekomunikací s 25 procenty a na třetí místo se posunul maloobchod se 17 procenty. Naopak největší snížení počtu transakcí mezi lety 2022 a 2023 zaznamenal finanční sektor, a to z 19 na osm procent.



Vzhledem k relativně stabilnímu počtu transakcí v předchozích dvou čtvrtletích a mírně se zlepšujícímu ekonomickému prostředí předpokládá Deloitte pro první kvartál 2024 jen mírný pokles počtu transakcí. V predikci jich očekává 2506, což je obdobný počet jako v předchozím čtvrtletí.



"Pokud by se měl naopak naplnit pesimistický scénář, mohli bychom očekávat pokles na 1905 transakcí. Taková možnost by ovšem připadala v úvahu až v souvislosti s citelnými turbulencemi na trhu, kdy by se Německo i Spojené království propadly do hlubší recese, a panovala by nejistota ohledně tempa snižování úrokových sazeb. Tyto okolnosti by pak mohly zbrzdit rychlé oživení a potenciálně způsobit i takový výraznější pokles trhu," uvedl vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte Miroslav Linhart.