Jaromír Strnad: Nesmrtelný americký trh, pražské banky a klesající ČEZ

Americká lednová inflace klesla pomaleji, než trhy očekávaly. To, spolu se stále silným trhem práce, přispívá k přesvědčení, že Fed sazby na březnovém zasedání snižovat nebude a že začátek uvolňování měnové politiky přijde až později. „Po datech o americké inflaci to vypadalo, že si akciový trh dá pauzu. Nicméně ten trh je možná až nesmrtelný a opět rosteme výše a výše,“ uvádí makléř Patrie Jaromír Strnad. Na které tituly na americkém trhu by si aktuálně vsadil? Jaký bankovní titul by si vybral na pražské burze? A co stojí za poklesem na ? I o tom hovoří makléř ve videu.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

