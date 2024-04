Meta navyšuje výdaje na AI. Investoři se ale obávají, zda se vynaložené peníze vrátí

Meta Platforms letos utratí o miliardu dolarů více, než se dříve předpokládalo, kvůli investicím do umělé inteligence, což vyvolává pochybnosti, zda se futuristické technologické sázky této společnosti nakonec investorům vyplatí. Akcie se v prodlouženém obchodování po oznámení propadly až o 19 %.



Mateřská společnost investuje do umělé inteligence stále více zdrojů a zároveň závodí o prvenství v této rychle se vyvíjející technologii se svými konkurenty od Alphabetu až po . Společnost zvýšila své odhady kapitálových výdajů na letošní rok na 35 až 40 miliard dolarů. Dříve odhadovala 30 až 37 miliard dolarů.



„Očekáváme, že kapitálové výdaje se budou v příštím roce nadále zvyšovat, protože budeme agresivně investovat na podporu našeho ambiciózního výzkumu AI a vývoje produktů,“ uvedla finanční ředitelka Susan Li v prohlášení s odkazem na rok 2025. Zároveň očekává tržby za druhé čtvrtletí ve výši 36,5 až 39 miliard USD, přičemž střední rozsah této prognózy je nižší, než průměrný odhad analytiků.

Tyto metriky zastínily jinak solidní první čtvrtletí s příjmy 36,5 miliardy dolarů (nárůst o více než 27 % oproti stejnému období před rokem). A zisk, který se více než zdvojnásobil na 12,4 miliardy dolarů. Akcie letos vzrostly o 39 % a poslední měsíc se obchodovaly poblíž historických maxim. Meta byla jednou z nejvýkonnějších akcií mezi svými protějšky Big Techu.





„Navzdory všem odvážným plánům společnosti Meta ohledně umělé inteligence si Meta nemůže dovolit odhlížet od svého jádra podnikání – jeho klíčových reklamních aktivit,“ napsala ve středu do poznámky Sophie Lund-Yates, analytička společnosti Hargreaves Lansdown. "Neznamená to, že máme ignorovat AI, ale znamená to, že tyto výdaje musí být cílené a v souladu s jasným strategickým plánem."



V předchozím čtvrtletí společnost Meta oznámila odkup akcií za 50 miliard dolarů a vůbec první čtvrtletní dividendu ve snaze uklidnit investory frustrované agresivními výdaji na technologie, které se dosud plně nevyplatily. Generální ředitel Mark Zuckerberg strávil roky investováním peněz do vybudování takzvaného Metaversa.



Reality Labs, divize Mety zaměřená na své futuristické sázky, vykázala za první čtvrtletí ztrátu 3,85 miliardy dolarů, tedy zhruba stejnou jako před rokem. Tato divize, která také stojí za soupravou na virtuální realitu a chytré Ray-Ban brýle společnosti Meta, vykázala v roce 2023 roční ztrátu více než 16 miliard dolarů. Společnost zopakovala své širší plány výdajů na rok 2024 a uvedla, že letos budou činit 96 až 99 miliard dolarů, což je mírný nárůst z předchozího cíle 94 miliard dolarů na 99 miliard dolarů. Dříve uvedla, že kromě dlouhodobých sázek na rozšířenou a virtuální realitu půjde velká část z toho na náklady na infrastrukturu.



V posledních měsících Zuckerberg učinil z AI prioritu a znovu se na tuto technologii zaměřil poté, co OpenAI v roce 2022 vydala chatbota ChatGPT. Meta začala vkládat AI do všech aspektů svého podnikání od Instagramu, přes , až po chytré brýle. V lednu oznámila plány na nové datové centrum za 800 milionů dolarů a vyvíjí také vlastní čipy na AI. Pracuje na několika nových iteracích svého jazykového modelu Llama pro podporu chatbotů a dalších služeb AI.

Při rozhovoru s investory Zuckerberg řekl, že Meta bude „významně“ investovat do projektů souvisejících s AI. Řekl, že než Meta uvidí nějaké významné příjmy z mnoha z těchto nových snah, tak se tyto investice „smysluplně“ navýší. „Chytří investoři“ uvidí, že dlouhodobé možnosti této práce převáží nad krátkodobými náklady, uvedl Zuckerberg.



Zdroj: Bloomberg