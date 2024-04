Microsoft zvýšil čtvrtletní zisk o pětinu, tržby překonaly očekávání

Americká softwarová společnost ve třetím finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o pětinu na 21,9 miliardy dolarů (zhruba 513 miliard Kč). Oznámila to dnes firma v tiskové zprávě. Její tržby vzrostly o 17 procent na 61,9 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 60,8 miliardy dolarů.



K růstu tržeb ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 31. března, podle agentury Reuters přispělo zavádění umělé inteligence (AI) do cloudových služeb a softwarových produktů pro podniky. Analytik Jason Wong ze společnosti Gartner uvedl, že zákazníci projevují velký zájem o vyzkoušení generativní AI, ale ne všichni mají jasné plány pro její praktické využití. "Je to stále ve velmi raném stadiu," dodal.



Společnost nyní do rozvoje svých služeb v oblasti AI výrazně investuje. Ve třetím finančním čtvrtletí se kapitálové výdaje podniku zvýšily na 14 miliard dolarů z 11,5 miliardy v předchozím čtvrtletí, píše Reuters.



Microsoft se v oblasti AI ve velké míře opírá o partnerskou společnost OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Do firmy OpenAI již investoval zhruba 13 miliard dolarů (přes 300 miliard Kč).