SAB Finance a.s

IČ: 24717444



Představenstvo společnosti SAB Finance a.s. oznamuje, že řádná valná hromada společnosti dne 26. 4. 2023 schválila rozdělení zisku společnosti za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.



Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu zde.

(komerční sdělení)