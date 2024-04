Philip Morris ČR vyplatí hrubou dividendu 1220 korun na akcii. Firmu nově povede Costa, Gontkovičová se posune ve skupině PMI

Společnost ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1220 korun na akcii. Rozhodla o tom dnešní řádná valná hromada. Za předchozí rok akcionáři dostali 1310 Kč. Tabákové firmě loni klesl meziročně čistý zisk o osm procent na 3,3 miliardy Kč. Tržby bez spotřební daně a DPH se snížily o 1,8 procenta na 20,6 miliardy Kč.



Loňské podnikání podle firmy významně ovlivňovala kombinace externích negativních faktorů. Celkový odbyt bezdýmných alternativ a výrobků určených ke kouření v ČR a na Slovensku se snížil o 9,7 procenta na 10,1 miliardy kusů, poklesl především trh s cigaretami. Odbyt bezdýmných výrobků se oproti předchozímu roku téměř nezměnil.



Generální ředitelka ČR Andrea Gontkovičová na dnešní valné hromadě podotkla, že navzdory těžké době se tržby společnosti drží nad úrovní 20 miliard korun a zisk nad třemi miliardami Kč. "To je výsledek, který je velmi slušný a jsme s ním velmi spokojeni," dodala. Podnikání podle firmy ovlivňovaly inflační tlaky či rostoucí konkurenční prostředí v nabídce klasických cigaret i bezdýmných alternativ. Gontkovičová poukázala i na to, že domácí trh je pod tlakem výrobků z Polska.



Firma loni pokračovala v rozšiřování nabídky bezdýmných produktů, v nichž se na rozdíl od obvyklých cigaret tabák zahřívá. V Česku pak především v kategorii elektronických cigaret. Gontkovičová připomněla chystanou více než miliardovou investici do závodu v Kutné Hoře, jejímž cílem je vybudovat nové kapacity pro výrobu náplní do bezdýmných produktů. "Momentálně probíhá transformace továrny jako takové, rozhoduje se o finální platformě a finální technologii," dodala.



Vedení společnosti na valné hromadě čelilo několika dotazům akcionářů. Týkaly se například i toho, zda se firma připravuje na možnou legalizaci marihuany. Podle Gontkovičové není tato oblast v hledáčku firmy, společenský vývoj a diskuse jen sleduje.



Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných tabákových výrobků v Česku v roce 2023 klesl o 10,3 procenta na 15,6 miliardy kusů, na Slovensku o čtyři procenta na 7,1 miliardy kusů. Společnost uvedla, že zůstává lídrem na obou trzích s odhadovaným tržním podílem 39,6 procenta v ČR a 53,4 procenta na Slovensku.

Střídání v čele firmy

Valná hromada dnes také vzala na vědomí změnu ve vedení společnosti. Společnost Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, povede od 1. června Fabio Costa, dosavadní viceprezident pro strategii mateřské společnosti Philip Morris International (PMI). Nahradí Andreu Gontkovičovou, která funkci generální ředitelky opouští po pěti letech. Nově bude viceprezidentkou PMI pro vnější vztahy v rozsáhlém regionu zahrnujícím trhy Afriky, Blízkého východu a střední a jihovýchodní Asie.

Costa přichází na pozici generálního ředitele Philip Morris ČR po čtyřech letech ve vedení strategie PMI, vedl řadu klíčových iniciativ zaměřených na urychlení transformace v produktové i komerční oblasti. Má bohaté mezinárodní zkušenosti. Před nástupem do PMI vedl v Jižní Koreji devět let globální strategický tým Samsung Group. Předtím pracoval především v oblasti restrukturalizace pro společnosti Danaher, Ahlstrom, GE a Stellantis po celém světě. Je držitelem titulu MBA z Darden GSB a dvou magisterských titulů v oboru inženýrství v Turíně a Chicagu.



Gontkovičová skončí ve funkci k 31. květnu. Od roku 2017 vedla v různých vedoucích pozicích rozšíření bezdýmných alternativ k cigaretám na českém a slovenském trhu a významně se zasadila o získání miliardové investice do rozšíření kutnohorského závodu.



Philip Morris ČR v Česku zaměstnává přes 1000 lidí. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze.