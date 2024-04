Tržby řetězce restaurací McDonald's zaostaly za odhady, zákazníci šetří

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením v prvním čtvrtletí zvýšil tržby o 1,9 procenta, což je méně, než se čekalo. Zákazníci méně utrácejí za jídlo v restauracích. Na Blízkém východě se firma uprostřed konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás navíc potýká s bojkotem. Akcie společnosti v reakci oslabují o více než 1,9 %, od začátku roku už odepsaly téměř 10 %.



Analytici v anketě společnosti LSEG odhadovali, že tržby se zvýší v průměru o 2,35 procenta. Společnost v posledním roce zvýšila ceny v reakci na růst nákladů, například na vejce a na další suroviny.

Graf vývoje růstu tržeb:

Zdroj: Bloomberg



Finanční ředitel Ian Borden začátkem března varoval před postupným poklesem tržeb v zahraničí za první čtvrtletí. Zdůvodňoval to konfliktem na Blízkém východě a slabým růstem čínské ekonomiky, přičemž Čína je pro firmu druhým největším trhem po Spojených státech.



Zákazníci na Blízkém východě a v zemích s muslimskou většinou, jako je Indonésie a Malajsie, už několik měsíců restaurace bojkotují kvůli jejich domnělé podpoře Izraele. Bojkot začal už loni v říjnu, když místní izraelský franšízant společnosti oznámil, že poskytuje bezplatné jídlo izraelským vojákům zapojeným do války v Pásmu Gazy.



Čistý zisk řetězec v prvním čtvrtletí zvýšil o sedm procent na 1,93 miliardy dolarů (45 miliard Kč). Zisk očištěný o náklady na restrukturalizaci pak činil 2,70 USD na akcii. To bylo méně než předpověď analytiků, kteří očekávali 2,72 USD na akcii.

Zdroj: ČTK, Bloomberg, Patria