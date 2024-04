HPM: Monetizace umělé inteligence s velkým otazníkem

Jon McNeill z DVx Ventures působil jako prezident společnosti a na CNBC hovořil o svém pohledu na strategii a výsledky této společnosti. Na začátku rozhovoru CNBC připomněla slova Elona Muska, který v komentáři k posledním výsledkům firmy poukázal na globální slabost poptávky po elektromobilech. Podle šéfa Tesly tak řada automobilek couvá ze svých plánů v oblasti elektromobility a zaměřuje se na hybridy. Musk to ale za dobrou strategii nepovažuje, budoucností jsou podle něj právě elektromobily. Jak to vidí McNeill?



Podle experta byly v určitém kontrastu výsledky zveřejněné automobilkou a Teslou. V prvním případě totiž přišlo pozitivní překvapení, zvyšuje svou produkci a je jednou z firem, která pro Teslu představuje čím dál tím větší konkurenci. K jejím elektromobilům se totiž na trhu přidává stále více alternativ a McNeill se domnívá, že Muskova firma na tento tlak musí reagovat právě tím, že na trh přivede levný elektromobil. Současně se pak „snaží obrátit pozornost směrem k autonomnímu řízení“.



Podle experta tedy dochází do určité míry k tomu, že „jádrový byznys Tesly je slabý, a tak se snaží odvrátit pozornost jinam.“ Obrázek ukazuje podíl na americkém trhu s elektromobily v prvním čtvrtletí letošního roku:





Zdroj: CNBC



Podle experta se na trhu již nyní pohybují dvě společnosti, které nabízí systém plně autonomního řízení. se přitom na rozdíl od nich snaží svůj systém postavit pouze na kamerách a na velkém objemu dat spojeném s počítačovým výkonem. McNeill se domnívá, že je stále otázkou, zda takový přístup nakonec uspěje. „Může být hotovo 95 %, ale těch posledních 5 % může být stejně náročných jako těch předchozích 95 %,“ dodal. Na „otevření trhu“ je podle experta třeba nabízet levnější elektromobily, tu přitom již nyní má znatelnou konkurenci. Na trh se navíc vrací zahraniční konkurenti, kteří dříve nedosáhli na vládní pobídky u svých vozů.



Názory na Teslu jsou pestré. Jejím akciím i strategii firmy důvěřuje například jeden z jejích hlavních akcionářů Ron Baron. Ten se domnívá, že akcie se nyní drazí od svého dna a nahoru je potáhne jak blížící se uvedení levného elektromobilu, tak autonomní řízení a robotaxíky. Na opačném konci názorového spektra figuruje například Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein, který vidí potenciální problém v zastaralých modelech elektromobilů od Tesly. A robotaxíky považuje stále za téma vzdálenější budoucnosti.



Zdroj: CNBC