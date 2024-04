Rattner: Vlna prvního nadšení z elektromobilů opadá

Steve Rattner z Willett Advisors je podle Bloombergu expertem na automobilový průmysl a elektromobily. O nich se nyní domnívá, že si prošly podobným cyklem jako řada nových produktů a věcí. To znamená, že na začátku se objevuje velké nadšení, které může být až iracionální. A pak se vše usadí.



I u elektromobilů tedy byla podle experta patrná první vlna, kdy si je kupovali nadšenci. Pak ale začal růst trhu ochlazovat a nadšení opadat. Dobře si momentálně vedou hybridy a lidé podle experta sice nevzdali myšlenku energetické transformace, ale vůči elektromobilům jsou rezervovanější. Bloomberg v této souvislosti zmínil poslední výzkum JDPower, podle kterého se spotřebitelé v souvislosti s elektromobily zajímají o tři hlavní oblasti: Zda existuje elektromobil, který by dovedl z hlediska uživatelské hodnoty nahradit jejich vůz. Zda by si takový elektromobil mohli dovolit. A zda existuje potřebná infrastruktura pro provoz takového auta.







JDPower tvrdí, že pouze 44 % trhu je „pokryto nabídkou elektromobilů“. Jinak řečeno, pouze tato část tradičních vozů je podle spotřebitelů z uživatelského hlediska nahraditelná elektromobily. Vyšší je toto číslo v segmentu prémiových vozů a Bloomberg také ukázal tabulku spokojenosti s vybranými modely, kterou přinesly WSJ:



Rattner míní, že americké automobilky byly v minulosti kritizovány za to, že zameškaly řadu změn v trendech, včetně posunu k SUV. Nyní tuto chybu nechtěly udělat i směrem k elektromobilům, vyrábět levný elektromobil je ale podle experta složité. A řešením může být částečně rovněž „střední cesta“, kterou představují hybridy. Následující graf ukazuje růst prodejů elektromobilů a hybridů v USA:



Podle zmíněného průzkumu JDPower jsou spotřebitelé mnohem spokojenější s elektromobily než s hybridy. To ale slouží jako vstupní brána k nákupu elektromobilů. Podle JDPower přibližně 70 % vlastníků hybridů tíhne k tomu, že dalším vozem bude elektromobil. Rattner k tomu uvedl, že hybridy jsou na trhu už delší dobu a je dobré, pokud mají lidé větší volbu. Kritickou součást rozvoje elektromobility pak představuje infrastruktura, která by měla být posílena i v rámci vládních investičních programů.



Rattner připomněl, že Američané jezdí mnohem delší trasy než třeba Evropané, a proto je pro ně dostupnost nabíjecích stanic důležitým tématem. Energetické transformaci by také podle experta v USA pomohly vyšší daně na motorová paliva. Ty také pomáhají vysvětlit, proč je v prodeji elektromobilů Evropa napřed.



