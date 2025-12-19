HARDWARIO očekává za letošek překročení 100 milionů korun tržeb. Zásadně tak překoná plán

Společnost HARDWARIO, česká technologická firma specializující se na internet věcí (IoT), jejíž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, očekává za rok 2025 tržby minimálně ve výši 100 milionů korun. Oproti původnímu celoročnímu plánu 60 milionů korun jde o navýšení o zásadních 67 procent. Hlavním motorem růstu je oblast zakázkového vývoje a zakázkové výroby IoT řešení, kterou společnost systematicky buduje od loňského roku.
HARDWARIO využívá své technologické know-how a výrobní kapacity nejen pro vlastní produkty, ale i pro realizaci projektů externích zákazníků. Zájem o tyto služby roste jak v tuzemsku, tak na zahraničních trzích.
„Letošní výsledky předčily naše očekávání. Původní celoroční plán jsme naplnili už v prvním pololetí a nyní směřujeme k tržbám přes 100 milionů korun. Zásadní podíl na tom má zakázkový vývoj a zakázková výroba – oblasti, které se ukazují jako silný růstový pilíř vedle našich vlastních produktů,“ říká Pavel Hübner, předseda správní rady společnosti HARDWARIO.
HARDWARIO očekává, že růst v oblasti zakázkového vývoje a výroby bude pokračovat i v roce 2026. Společnost současně plánuje zvyšovat obchodní kapacity na zahraničních trzích a dále rozvíjet projekty s jasně měřitelným přínosem pro zákazníky, zejména v energetice a zemědělství, uvádí ve zprávě, kterou má Patria.cz k dispozici.
Další novinky: GrainLink nebo chytré osvětlení pro hydroponické farmy
Společnost úspěšně dokončila a expedovala druhou sérii 500 kusů monitorovacích systémů pro kanadského partnera GrainLink. Celkově tak bylo dodáno již více než 1 000 zařízení pro monitoring obilných sil v náročných klimatických podmínkách Kanady a USA.
Projekt GrainLink, realizovaný ve spolupráci s firmou Axilera (technologický partner a integrátor), získal mezinárodní uznání a podle HARDWARIA potvrzuje schopnost firmy dodávat spolehlivá IoT řešení i do extrémních provozních podmínek.
HARDWARIO také spoluzaložilo společnost Industrial Lighting System Solution s.r.o. (ILSS) zaměřenou na chytré řízení osvětlení pro hydroponické farmy. Partnery jsou Lukáš Rázl a Michal Bocek, provozovatelé největší hydroponické farmy v ČR v Tušimicích, kterou v ČR spotřebitelé znají pod značkou Naše Rajče.
„Systém využívá bezdrátovou IoT mesh síť a umožňuje modernizaci (retrofit) stávající infrastruktury. Prototypy jsou dokončeny, pilotní provoz je plánován na 1. pololetí 2026. Referenční instalace v Tušimicích (7 800 svítidel, 8 MW) slibuje úspory v řádu desítek milionů korun ročně,“ uvádí firma v čerstvé zprávě, kterou má Patria.cz k dispozici.
„V projektu ILSS zúročujeme zkušenosti z GrainLink – přinášíme měřitelné úspory do odvětví, kde to má skutečný dopad,“ doplňuje Pavel Hübner.
Strategická expanze a další projekty
HARDWARIO v letošním roce výrazně posílilo své aktivity na mezinárodních trzích. Společnost investuje do budování obchodních kanálů v německy mluvících zemích a rozvíjí příležitosti v severní Americe, zejména v sektorech energetiky a zemědělství.
Mezi další strategické kroky podle firmy patří spolupráce na vývoji systému pro chytré kotelny s podporou dotačního programu ve výši přibližně 24 milionů korun, realizovaná společně s VŠB-TUO a firmou EKOTERM nebo spuštění nového e-shopu HARDWARIO Store na platformě Upgates s vylepšeným uživatelským prostředím.
HARDWARIO a.s. je česká technologická společnost specializující se na internet věcí (IoT). Vyvíjí vlastní produkty a IoT platformu a zároveň realizuje zakázkový vývoj a výrobu pro externí zákazníky v ČR i zahraničí. Od roku 2022 je společnost kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP, trh START, symbol HWIO.PR). Společnost sídlí v Liberci.