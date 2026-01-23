Hledat v komentářích

Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let

Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let

23.01.2026 11:22
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Majitel Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad dnes zaznamenal prudký nárůst svého jmění. Zatímco ještě ve čtvrtek mělo hodnotu kolem 17 miliard dolarů, tak po pátečním vstupu CSG na burzu a následnému prudkému růstu jejich akcií dosahuje Strnadův majetek hodnoty až 37 miliard dolarů (bezmála 765 miliard Kč), uvádí agentura Bloomberg. Třiatřicetiletý Strnad je tak nyní suverénně nejbohatším Čechem.

Strnad je teď podle indexu miliardářů Bloombergu nejbohatším obranným magnátem na světě. Řadí se také na třetí místo v žebříčku nejbohatších lidí světa do 40 let za dědice Walmartu Lukase Waltona, jehož majetek se odhaduje na přibližně 49 mld. USD, a dědice Red Bullu Marka Mateschitze s 38,4 mld. USD.

V žebříčku nejbohatších Čechů nechává Strnad ode dneška konkurenci daleko za sebou. Aktuálně druhá nejbohatší Renáta Kellnerová má majetek o hodnotě přibližně 374 miliard korun, což je ve srovnání se Strnadovým jměním o více než polovinu méně. Jmění dalších českých miliardářů Karla Komárka či Daniela Křetínského pak nedosahuje ani 300 miliard korun.

CSG při vstupu na burzu nabídla nové akcie v objemu 750 milionů eur, Strnadovy akcie za 2,55 miliardy eur a opci navýšení až o dalších 496 milionů eur. Společnost tak získala celkem 3,8 miliardy eur, což představuje to 15,2 procenta jejího základního kapitálu.

Tržní hodnota ČEZ pokořena

"IPO skupiny CSG dobře ilustruje, jak válka přepsala ekonomickou mapu Evropy. V Amsterdamu jde dokonce o největší IPO od roku 2006. Firma vstupuje na burzu s valuací vyšší než má ČEZ, konkrétně zhruba 764 mld. proti 719 mld. ČEZ, což by ještě nedávno znělo jako špatný vtip. Dnes jde ale o logický výsledek kombinace mimořádně vysokých marží a zakázek rozprostřených na roky dopředu," říká analytik Patria Finance Jakub Blaha.

"Emise byla několikanásobně přeupsaná, což ukazuje, jak silný je mezi investory apetit po obranném sektoru. CSG se opírá o prázdné evropské sklady munice, dlouhodobé státní kontrakty a čím dál hlubší kontrolu nad výrobním řetězcem. Současně však platí, že její zisky stojí na geopolitické nejistotě a válce, což z ní dělá atraktivní, ale rizikové aktivum, neboť zhruba čtvrtina tržeb je přímo vázaná na válku na Ukrajině," dodává Blaha.

Zdroj foto: Czechoslovak Group


Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
23.01.2026 9:28
Akcie CSG otevřely při svém debutu v plusu o více než 30 procent
Vysoce očekávaný debut českého zbrojaře je tady. Akcie Czechoslovak Gr...


