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Fondy mohou z akcií stáhnout 165 miliard dolarů. Peníze zamíří do dluhopisů

Fondy mohou z akcií stáhnout 165 miliard dolarů. Peníze zamíří do dluhopisů

25.06.2026 15:28
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Na konci druhého kvartálu čeká akciové trhy výrazný odliv kapitálu. Podle odhadů investiční banky J.P. Morgan budou velké fondy prodávat akcie zhruba za 165 miliard dolarů.

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