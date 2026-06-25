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Micron doručil nekompromisní výsledky, nedostatek pamětí může trvat roky

Micron doručil nekompromisní výsledky, nedostatek pamětí může trvat roky

25.06.2026 12:18
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Podle analytika Patria Finance Jakuba Blahy doručil Micron mimořádně silné výsledky, které potvrzují, že současný AI cyklus v segmentu paměťových čipů nabírá na obrátkách a posouvá očekávání dalšího růstu.

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