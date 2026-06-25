EK: Cloud od Amazonu a Microsoftu by měl podléhat přísnějším pravidlům

Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že cloudové služby Web Services (AWS) a Azure amerických firem a by měly být zařazeny mezi takzvané strážce přístupu podle nařízení o digitálních trzích (DMA). Komise uvedla, že obě služby představují v Evropské unii klíčovou bránu mezi podniky a zákazníky a těží z rozsáhlé uživatelské základny i z vysokých nákladů na změnu poskytovatele.
a jsou tak podle komise v cloudových službách hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu. Podle DMA tedy musejí oba největší poskytovatelé cloudových služeb na světě splňovat na společném trhu přísnější podmínky.
Unijní nařízení o digitálních trzích je rozsáhlý soubor pravidel určených k omezení vlivu velkých technologických firem. V EU je považovaný za přelomový.
Komise zkoumala cloudové služby Amazonu a sedm měsíců. Firmy nyní mohou na předběžná zjištění reagovat. Pokud komise své závěry potvrdí, budou mít firmy šest měsíců na splnění povinností vyplývajících z DMA.
podle agentury Reuters uvedl, že předběžné posouzení nebere v úvahu šíři cloudových služeb dostupných evropským zákazníkům a hrozí, že odradí evropské investice a inovace.
poukázal na rostoucí vliv svého konkurenta, společnosti . "Stále nás znepokojuje, že ignorování rostoucího vlivu služeb Cloud a negativně ovlivní rovnováhu na trhu," sdělil jeho mluvčí.