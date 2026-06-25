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EK: Cloud od Amazonu a Microsoftu by měl podléhat přísnějším pravidlům

EK: Cloud od Amazonu a Microsoftu by měl podléhat přísnějším pravidlům

25.06.2026 12:43
Autor: ČTK

Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že cloudové služby Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure amerických firem Amazon a Microsoft by měly být zařazeny mezi takzvané strážce přístupu podle nařízení o digitálních trzích (DMA). Komise uvedla, že obě služby představují v Evropské unii klíčovou bránu mezi podniky a zákazníky a těží z rozsáhlé uživatelské základny i z vysokých nákladů na změnu poskytovatele.

Microsoft a Amazon jsou tak podle komise v cloudových službách hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu. Podle DMA tedy musejí oba největší poskytovatelé cloudových služeb na světě splňovat na společném trhu přísnější podmínky.

Unijní nařízení o digitálních trzích je rozsáhlý soubor pravidel určených k omezení vlivu velkých technologických firem. V EU je považovaný za přelomový.

Komise zkoumala cloudové služby Amazonu a Microsoftu sedm měsíců. Firmy nyní mohou na předběžná zjištění reagovat. Pokud komise své závěry potvrdí, budou mít firmy šest měsíců na splnění povinností vyplývajících z DMA.

Amazon podle agentury Reuters uvedl, že předběžné posouzení nebere v úvahu šíři cloudových služeb dostupných evropským zákazníkům a hrozí, že odradí evropské investice a inovace.

Microsoft poukázal na rostoucí vliv svého konkurenta, společnosti Google. "Stále nás znepokojuje, že ignorování rostoucího vlivu služeb Google Cloud a Gemini negativně ovlivní rovnováhu na trhu," sdělil jeho mluvčí.

 


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    Výsledek
    25.06.2026 15:22

    ... bude ve stylu "vlk se nažral a koza zůstala celá", má predikce.
    Věštec z ...
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