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Medvědi získávají převahu? Bitcoin pod tlakem kvůli páteční expiraci opcí

Medvědi získávají převahu? Bitcoin pod tlakem kvůli páteční expiraci opcí

25.06.2026 10:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Bitcoin čelí masivní expiraci opcí, která zvyšuje riziko většího výprodejního tlaku. Největší kryptoměna se už tak potýká s ubývající institucionální poptávkou a nepříznivými makroekonomickými faktory a ve středu dokonce na chvílí klesla pod 60 tisíc dolarů (nejníže od října 2024), přičemž od začátku roku je v minusu přibližně o 30 procent.

Na derivátové burze Deribit, která dominuje trhu s kryptoměnovými opcemi, vyprší v pátek v 16:00 singapurského času kontrakty o nominální hodnotě zhruba 10 miliard dolarů. To představuje přibližně 37 procent všech otevřených pozic.

A vzhledem k tomu, že většina těchto opcí jsou býčí sázky a cena bitcoinu v posledních týdnech výrazně oslabila, tak existuje možnost, že investoři mohou být nuceni přecházet do defenzivnějšího, nebo dokonce medvědího nastavení, informuje agentura Bloomberg.

„Trh byl dlouhodobě nastaven na vyšší ceny, ale aktuálně se musí přizpůsobit realitě klesajícího spotu,“ uvedl obchodní ředitel Deribitu Jean-David Pequignot. Dominance býčích sázek podle něj znamená, že velká část pozic se nyní nachází „na špatné straně trhu“.

Technický obraz situace navíc zhoršuje skutečnost, že se kryptoměna obchoduje pod svým 200týdenním klouzavým průměrem. Tento indikátor bývá často vnímán jako signál delšího medvědího trhu.

Poměr mezi „put“ (medvědí) a „call“ (býčí) opcemi činí zhruba 0,83, což sice stále ukazuje na převahu sázek na růst, realita cenového vývoje však nahrává spíše držitelům medvědích pozic. Ty jsou koncentrovány zejména v pásmech 60–65 tisíc a 70–75 tisíc dolarů, což naznačuje, že medvědí sázky se s větší pravděpodobností vyplatí.

Analytici upozorňují, že samotná exspirace nemusí nutně určovat směr trhu. „Vypršení opcí čistí pozice, ale negeneruje trend,“ uvedl Adam Haeems z Tesseract Group. Klíčovým faktorem je spíše kombinace výrazně jednostranného nastavení trhu a nízké likvidity typické pro závěr čtvrtletí a letní období.

Podle Haeemse tak může být páteční pohyb výraznější, než by odpovídalo fundamentům. „Při takto koncentrované exspiraci může trh krátkodobě přestřelit na jednu stranu, než se po odeznění hedgingových toků vrátí zpět,“ dodal.

Zásadnější test nálady na trhu má ale přijít až začátkem července, kdy odezní kvartální vlivy, sníží se objem pákových pozic a trh se stabilizuje po technickém „vyčištění“.

Negativní tón přitom přichází i z širšího prostředí. Americké spotové ETF na bitcoin zaznamenala v červnu čisté odlivy blížící se třem miliardám dolarů, což naznačuje ústup institucionálního kapitálu. Pod tlakem je také společnost Strategy, největší veřejně obchodovaný držitel bitcoinu, kde investoři začínají zpochybňovat udržitelnost její finanční struktury.

A kryptu nepřejí ani makroekonomické podmínky. Vyhlídka vyšších úrokových sazeb a rostoucí výnosy státních dluhopisů zvyšují atraktivitu bezpečnějších aktiv s výnosem na úkor těch, která žádný výnos nenabízejí.

„V prostředí utahující se likvidity bitcoin obvykle nenachází oporu,“ uvedl Griffin Ardern z Primal Fund. Podle něj se navíc zvyšuje i dlouhodobější medvědí nastavení opcí, což naznačuje opatrnost investorů i ve vzdálenějším horizontu.

Upozornění pro investory:
Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.


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    Bulšit
    25.06.2026 11:22

    ... ani jsem ten blábol ( článek ) nedočetl. Podle mě má aktuálně Bitcoin vč. všech krypto "aktiv" problém v tom, že "výpočetní výkon" ( neo cloud ) přestává těžit crypto a pronajímají své datacentra pro AI viz CoreWeave, Crusoe Cloud apod.. Pokud je můj odhad a podklady správné, čeká krypto aktiva teprve výplach. Hodnota jakéhokoliv krypta = 0, jelikož nic negeneruje, kromě samotné spekulativní ceny. Nicméně pro "chod" např. Bitcoinu, je zapotřebí min. "výkon" datacenter. Příběh o tom, že "investor" má svou vlastní "kryptopeněženku" ( čti obyčejný flash disk tvářící se PR & marketingově jako zabezpečený ) zcela zcestný, jelikož pro jakoukoliv směnu, je zapotřebí chodu minimální infrastruktury Bitcoinu. Pokud by v čase AI popř. jakákoliv jiná technologie v nabídla datacentrům vyšší zisky, předpokládám, že majitelé tohoto "výkonu" nebudou emočně založení k jakémusi Shitcoinu a velmi řádi své "fabriky" pronajmou vyšším výnosům. I z tohoto pohledu zřejmě kryprto aktiva čeká velmi nepříjemný výhled, jelikož se budou muset financovat sami, ale příběh Bitcoinu je o alternativě k celému bankovnímu systému & poplatkům.
    Věštec z ...
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