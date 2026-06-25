Kofola bez dividendy, Micron překvapil trhy a Patria nabízí tři nová korunově zajištěná ETF

Majoritní akcionář navyšuje podíl v Colt CZ, se obchoduje bez dividendy a Patria s ČSOB rozšiřují nabídku ETF fondů. Na globální scéně poutají pozornost silné výsledky Micronu, napětí kolem AI technologií i rozhodnutí amerických bank zvýšit dividendu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,1 %.
Majoritní akcionář společnosti COLT René Holeček koupil 23. června 2 196 akcií za průměrnou cenu 939,55 Kč.
Dnes se koná valná hromada DSPW s očekávaným schválením dividendy ve výši 28,0 Kč/akcii.
Kofola se dnes obchoduje bez dividendy za 21,0 Kč/akcii.
Patria Finance a ČSOB navazují na uvedení prvního korunově zajištěného ETF a v rámci spolupráce ve skupině ČSOB a rozšiřují ETF řady BlueSphere o tři nové fondy, zaměřené na americké akcie, evropské akcie a technologický sektor. Novinky navazují na úspěch v dubnu uvedeného a globálně orientovaného prvního BlueSphere ETF, odpovídají na poptávku českých investorů a dále rozšiřují jejich možnosti, jak investovat do klíčových světových akciových trhů jednoduše, transparentně a bez měnového rizika.
„Navazujeme na uvedení prvního korunově zajištěného ETF a přirozeně rozšiřujeme možnosti o další klíčové a vyhledávané segmenty globálních akciových trhů. Ve spolupráci v rámci skupiny ČSOB a přinášíme investorům možnost jednoduše a efektivně investovat do Evropy, amerického trhu i technologických lídrů, a to bez dopadu měnových výkyvů. Právě kombinace jednoduchosti, transparentnosti a měnového zajištění je tím, co čeští investoři oceňují,“ říká Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zodpovědný za řízení investic celé skupiny ČSOB.
Akcie Micronu vzrostly o 14 % poté, co firma nechala za sebou očekávané zisky. Tržby ve 4Q budou asi 50 mld. USD (odhad trhu 43 mld. USD) a očištěný zisk 31 USD/akcie (odhad trhu 25 USD/akcie).
Anthropic obvinil Alibabu z rozsáhlého úsilí o „nezákonný“ přístup k jejímu modelu umělé inteligence Claude pomocí tisíců podvodných účtů, které podkopávají rozhodnutí americké společnosti udržet své produkty mimo Čínu. Anthropic uvedl, že se jednalo o dosud největší pokus čínské firmy o využití práce předních amerických laboratoří.
Největší americké banky zvýšily své dividendy poté, co prošly letošními zátěžovými testy Fedu. Test, který se nasazuje od finanční krize z roku 2008, ukázal, že všechny zkoumané banky – včetně Chase, , , a – by si udržely dostatek kapitálu, aby odolaly hypotetickému hospodářskému poklesu.
Evropští lídři trvají na tom, že dělají to, co Trump chce: „evropštější“ NATO. Lídři takzvané E5 – Německa, Francie, Velké Británie, Itálie a Polska – se sešli v Berlíně, aby projednali summit NATO, který se bude konat příští měsíc. Soupeří o to, aby Trumpa uklidnili, zatímco on zvažuje hluboké škrty v opatřeních, která zajišťovala starý kontinent po celá desetiletí.
Andy Burnham by se brzy mohl stát britským premiérem, což umožní bývalému starostovi Manchesteru vedoucí roli v úsilí o podporu Ukrajiny, odstrašení Ruska, zabezpečení Hormuzského průlivu a zmírnění kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa proti transatlantické alianci. Jeho zahraniční politika však zůstává do značné míry neznámá.