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Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?

Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?

29.06.2026 8:57
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Šéf VW Oliver Blume na konci uplynulého týdne oznámil jednu z největších vln propouštění v korporátní historii. Pokud vše schválí dozorčí rada, propustí německá automobilka 100 tisíc lidí a překoná tak výrazné restrukturalizační vlny IBM a General Motors z devadesátých let. Hlavním problémem je zjevně ostrá čínská konkurence, která se stále více zakusuje i do evropského koláče skupiny VW.

Zatímco prodeje značky VW letos v Evropě klesají zhruba o 4 %, hlavní čínské značky v čele s BYD na evropském trhu rychle posilují, a to tempem růstu přes 100 %, i když samozřejmě z nižších základů.

To je jeden z důvodů, proč po několika letech stagnace a přes masivní fiskální stimul v německé ekonomice i letos očekáváme velmi slabý růst největší evropské ekonomiky pouze v blízkosti 0,7 %.

Čerstvá analýza z pera MMF zkoumající kořeny „německého zaostávání“ hovoří jasně – hlavním viníkem slabého růstu jsou právě „strukturální“ a nikoliv „cyklické“ faktory. Jednoduše řečeno, „viníkem“ je kombinace ostré a částečně neférové čínské konkurence, „zaspání“ Německa v klíčových oblastech (digitální technologie, bateriový „value chain“), strnulý trh práce, přílišná byrokracie a vysoké ceny energií – tento „koktejl“ se zakousl do německé produktivity a vedl ke stagnaci klíčových exportně orientovaných sektorů v čele se segmentem automotive.

Slabý výkon proto šel na vrub klopýtajících vývozů a slabých investic. Vzhledem k tomu, že však dosud nevedl k výraznějšímu poklesu zaměstnanosti, neměl zásadní dopad do schopnosti Němců utrácet. Velká část Němců do této chvíle zůstávala jednoduše řečeno „zaparkována“ v pozicích v exportně orientovaném průmyslu, kde jim šla dolů produktivita a zatím to nikomu „nevadilo“ – produktivita klesala v důsledku vysokých fixních nákladů a klesajících globálních tržeb (daných ztrátou konkurenceschopnosti). Jak ale ukazuje příběh VW, pohár začíná na některých místech přetékat. Co to znamená pro německou ekonomiku?

Střednědobě „naději“ na pozitivní strukturální změny, i když rušení „neproduktivních“ pracovních míst samo o sobě nestačí. Krátkodobě však možná trochu více bolehlavu. Doposud totiž nedošlo v německé ekonomice k výraznějším otřesům na pracovním trhu, a i proto reálná spotřeba německých domácností rostla rychleji než zbytek HDP a držela německé hospodářství „v chodu“. To se však může rychle změnit.

TRHY

Koruna

Koruna se drží nad 25,20 EUR/CZK a postrádá výraznější impulsy k obchodování. Relativně silný americký dolar jí sebral vítr z plachet a v tomto týdnu se na tom pravděpodobně nic zásadního nezmění. Zprávy o masivním propouštění ve VW, i když se Škody Auto a českého automotive přímo nedotýkají, také nemusí na náladu v regionu působit příliš pozitivně.

Eurodolar

Minulý týden se dolaru podařilo výrazně zpevnit, což bylo mimo jiné dáno rostoucími očekáváními, že Fed bude chtít ve druhé polovině roku zvýšit sazby. Tento názor bude v průběhu tohoto týdne konfrontován s realitou, resp. s americkými konjunkturálními daty (primárně z trhu práce). Ta ukážou, zda konjunktura opravdu sílí a je potřeba sazby zvýšit. Na druhou stranu pro eurodolar budou důležitá inflační data z eurozóny.


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