Volkswagen oseká až 100 tisíc pracovních míst, omezí investice a zavře závody v Německu

připravuje výraznou transformaci, která může zahrnovat zrušení až 100 tisíc pracovních míst, tedy zhruba 15 procent globální pracovní síly. Plány počítají i s omezením investic a uzavíráním několika německých závodů, což vyvolává ostrý odpor odborů.
Šéf německého automobilového koncernu Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100.000 pracovních míst, což je kolem 15 procent současné pracovní síly. Napsal to dnes web listu Manager Magazin. Byl by to dvojnásobek dosud avizovaného počtu propouštěných. Blume podle listu plánuje také snížit investice a koncern zcela přestavět. se k věci nechtěl podrobně vyjádřit, agentuře DPA ale potvrdil, že zvažuje komplexní transformaci.
Blume by chtěl v příštích pěti letech seškrtat investice asi o 15 procent, takže by se pohybovaly mírně nad 130 miliardami eur (3,2 bilionu Kč). Spolu s finančním ředitelem Arnem Antlitzem plánují podle zdrojů Manager Magazinu vyjmout stejnojmennou hlavní značku a závody na výrobu dílů ze současné struktury koncernu a začlenit je do samostatných subjektů.
Ve střednědobém horizontu má v plánu uzavřít čtyři výrobní závody v Německu. Dotklo by se to závodů v Hannoveru, Cvikově (Zwickau) a Emdenu a také závodu sesterské značky Audi v Neckarsulmu. Výroba tam má skončit, jakmile budou postupně vyřazeny modely, které závody v současnosti vyrábějí, píše list.
Pro v současnosti v celém světě pracuje přes 667.000 lidí, doma v Německu je to kolem 300.000. Firma už dříve uvedla, že do roku 2030 hodlá v Německu zrušit zhruba 18 procent pracovních míst. je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je i česká automobilka Škoda Auto.
Plán, o němž píše Manager Magazin, by tak šel nad rámec stávajícího programu na zrušení 50.000 pracovních míst. Dohoda s odbory z roku 2024 navíc vylučovala uzavírání závodů v Německu v tomto desetiletí.
"Celá skupina, včetně jejích značek a dceřiných společností, musí projít dalekosáhlou změnou," řekl agentuře DPA mluvčí společnosti. Plán podle listu projedná dozorčí rada firmy 9. července.
Firemní podniková rada a vlivný německý odborový svaz IG Metall varovaly, že se budou popsaným opatřením bránit. "Pokud by se takové plány uskutečnily, uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim zabránili," cituje z jejich dnešního společného prohlášení agentura Reuters.