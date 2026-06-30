Česká ekonomika v 1. čtvrtletí vzrostla o 2,2 procenta, potvrdil ČSÚ

Zpřesněný odhad hrubého domácího produktu (HDP) potvrdil dříve odhadovaný meziroční růst české ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí o 2,2 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mezičtvrtletně HDP stoupl o 0,2 procenta. Stejné míry růstu uváděl už první zpřesněný odhad v květnu.
Meziroční růst HDP v prvním čtvrtletí byl nejpomalejší od posledního čtvrtletí 2024. V loňském čtvrtém čtvrtletí česká ekonomika vzrostla o 2,8 procenta. Podle květnových informací ČSÚ k meziročnímu zvýšení HDP v letošním prvním čtvrtletí přispěl zejména růst výdajů na konečnou spotřebu. Negativní vliv naopak měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.
Statistici dnes také uvedli, jak se v prvních třech měsících roku dařilo domácnostem a podnikům. "V prvním čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,2 procenta a spotřeba domácností na obyvatele o 2,9 procenta," sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Mezičtvrtletně spotřeba stagnovala a příjmy vzrostly o 0,3 procenta.
Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání 53 132 korun byl oproti předchozímu čtvrtletí vyšší o jedno procento a meziročně o 5,6 procenta. Míra úspor domácností, tedy podíl nespotřebovaných příjmů, činila 20 procent, což bylo mezičtvrtletně o 0,1 procentního bodu méně, kdežto meziročně o 0,3 bodu víc. Míra investic u domácností mezičtvrtletně klesla o 0,1 procentního bodu a meziročně stagnovala, když dosáhla 10,4 procenta.
Míra zisku nefinančních podniků, tedy zůstatek z vytvořené hodnoty po odečtení nákladů a daní, v prvním čtvrtletí činila 42,5 procenta, což bylo o 1,3 procentního bodu méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,5 procentního bodu méně než loni. Míra investic stoupla mezičtvrtletně o půl procentního bodu a meziročně o 1,5 bodu na 28,2 procenta. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 8,7 procenta.