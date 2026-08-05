Útraty domácností dále rostou, maloobchod ale v červnu zaostal za očekáváním

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka představují červnová data z maloobchodu spíše drobné zpomalení než změnu trendu. Přestože růst tržeb zaostal za květnovými výsledky i očekáváním trhu, spotřebitelská poptávka nadále zůstává hlavním motorem české ekonomiky.
Tržby v maloobchodě se v červnu reálně zvýšily o meziročních 3,6 %, meziměsíčně se však snížily o 0,1 %. Útraty domácností tak ke konci druhého čtvrtletí zaostaly za silným květnovým číslem (+4,8 %) i lehce i za analytickým koncensem, který počítal s meziročním růstem o 4,0 %.
Dobrou zprávou je, že maloobchodní tržby rostly v červnu ve většině sledovaných kategorií. Premiantem a hlavním růstovým motorem zůstaly prodeje přes internet, které meziročně vzrostly o 12,6 %. Oproti předpandemickému roku 2019 jsou již tržby za online prodeje vyšší o téměř 90 %. Tržby rostly také u nepotravinářského zboží a potravin. V případě potravin zůstávají tržby stále o zhruba 8 % nižší v porovnání se předpandemickou úrovní.
Lehce slabší červnový růst maloobchodních tržeb nemění hlavní růstový příběh české ekonomiky. Ten stojí v první řadě na silné spotřebitelské poptávce. Svědčí o tom i komentář statistického úřadu k předběžnému odhadu růstu HDP za druhé čtvrtletí, podle něhož růst ekonomiky podpořila zejména vyšší spotřeba domácností. V posledních čtvrtletích se tak tuzemská ekonomika opírá především o domácí poptávku, zatímco příspěvek zahraniční poptávky zůstává citlivý na nejisté vnější prostředí.
Letos odhadujeme růst české ekonomiky o 2 %. Sázíme přitom zejména na silný spotřebitelský apetit, který zatím výrazněji nezasáhla geopolitická nejistota ani výkyvy cen energií. Situace na trhu práce je dále příznivá, podobně jako vývoj mezd – prostor pro pokračující oživení spotřebitelské poptávky, která zůstává hlavním motorem růstu české ekonomiky, podle nás ještě zdaleka není vyčerpaný.