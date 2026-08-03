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    Český průmysl dál roste, tempo oživení však v létě zpomalilo

    Český průmysl dál roste, tempo oživení však v létě zpomalilo

    03.08.2026 11:02
    Autor: ČTK

    Český zpracovatelský průmysl v červenci pokračoval v růstu již pátý měsíc za sebou, tempo oživení však oproti předchozím měsícům znatelně zpomalilo.

    Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v červenci mírně zlepšily, i když pomalejším tempem než v předchozích měsících. Index nákupních manažerů (PMI) činil 52,2 bodu po červnových 53,9 bodu. Dnes o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Podmínky v českém průmyslu se zlepšují pátý měsíc v řadě.

    Český zpracovatelský sektor se v červenci stále držel v zóně růstu. "Růst českého zpracovatelského sektoru na začátku třetího čtvrtletí lehce zmírnil. Nové zakázky se zvýšily jen o málo pomaleji než v červnu, ale s ohledem na další prodlevy v dodavatelských řetězcích a náklady byl růst výstupu méně výrazný a firmy byly nuceny omezit nákupy, zásoby i zaměstnanost," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.

    Inflace cen vstupů i výstupu v červenci podle ní ochladila, byla ale stále rekordně vysoká následkem dalšího výrazného růstu cen klíčových materiálů, jako jsou kovy a chemikálie, a jeho tlaku na firemní rozpočty. Za cenovým napětím a zhoršením dodavatelských výkonů byly opět geopolitické události a také budoucí pohyb inflace bude pravděpodobně záviset na vývoji na Blízkém východě, dodala.

    K růstu v červenci přispěla další mírná expanze nových zakázek. Tempo od června mírně zpomalilo, ale firmy dál zmiňovaly nové klienty a pokračující zlepšování poptávky. K celkovému zvýšení navíc přispěl větší růst nového exportního obchodu. Jeho tempo bylo nejrychlejší od srpna 2021. Míra růstu výroby ale od června citelně poklesla. Firmy v červenci pociťovaly tíhu vyšších cen a snažily se snížit provozní výdaje, což mělo za následek nový pokles zaměstnanosti. Po relativní stabilizaci v červnu šlo o šesté snížení za posledních sedm měsíců. Tempo propouštění však bylo jen mírné.

    Objemy výstupu budou v příštím roce podle českých výrobců růst. Optimismus výhledů byl silnější než trend průzkumu, přestože byla důvěra v červenci nejnižší za tři měsíce. Pozitivní sentiment podpořily plány na investice do nových produktů a provozu spolu s nadějí na ustálení geopolitické situace.

     

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