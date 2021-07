Propady na trhu nemají sílu vydržet

Trhy v posledních týdnech vykazují příznaky poruchy pozornosti. Ještě v pondělí se investorská veřejnost obávala delta varianty koronaviru a vysoké inflace , pro dnešek ale tyto rizika již neplatí. Uvidíme, zda ještě v tomto týdnu do vývoje trhů promluví. Dnes jsme se tedy dívali na zelené barvy, když hlavní americké indexy přidaly téměř 1 %. Investoři si tak možná po výprodejích začali hledat místo, kam uložit uvolněné prostředky, a uvědomili si, že akciový trh je stále varianta s největším potenciálem výnosu. Na paměti při tom mají slova bankéřů z FEDu, kteří budou ekonomiku masivně podporovat minimálně do příštího roku, proč by se tedy z trhu stahovali již teď.K dobré náladě přispěly i pozitivní překvapení na úrovni korporátních výsledků, kdy reportovaly společnosti jako (+0,7 %), (+1,3 %) nebo Chipotle Mexican Grill (+11,5 %). Dále se dařilo energetickému sektoru, který se zvedl o 3,5 % po pondělním 7,2% propadu. Oba tyto pohyby provázel analogický pohyb ropy . Dařilo se i financím (+1,7 %) díky zlepšujícím se výnosům 10 letých vládních dluhopisů v USA.