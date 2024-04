Perly týdne: Různé názory na cesty ke svobodě a slabá místa Tesly

Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein se domnívá, že u Tesly je nyní rozhodující schopnost přijít na trh s novými modely elektromobilů, autonomní řízení a robotaxíky jsou hudbou vzdálenější budoucnosti, kolem které visí řada otazníků. A ekonom Joseph Stiglitz míní, že Fed měl sazby normalizovat, ale pak už je zvedat mnohem opatrněji. Přinášíme pravidelné Perly týdne:



Vysoké valuace největších firem: ukazuje vývoj valuací sedmi největších společností na americkém akciovém trhu relativně k valuacím celého indexu. Prvního vrcholu bylo dosaženo na konci devadesátých let, postupně valuace velkých firem klesaly a po řadu let se dokonce jejich PE pohybovalo pod poměry cen k ziskům u celého trhu. Pak se cyklus opět otočil a nyní jsou relativní valuace velkých společností již nějakou dobu na historicky hodně vysokých úrovních:





Stiglitz o sazbách, monetární politice a ekonomice: Inflace již hodně klesla, v předchozích letech se přitom hodně diskutovalo o tom, co vlastně představuje její hlavní příčinu. Pro CNBC to uvedl Joseph Stiglitz, který podle svých slov po pečlivém zvažování všech příčin dospěl k názoru, že to byly zejména faktory na nabídkové straně ekonomiky. Celkově tak šlo o faktory, které centrální banka svou politikou nemůže výrazně ovlivnit a k tomu také došlo, když Fed prudce zvedl sazby. Byla to tedy z jeho strany chyba? Na tuto otázku ekonom odpověděl, že „bylo dobré, že sazby normalizoval.“ Nulové sazby, které centrální banka držela po roce 2008, totiž snižovaly náklad kapitálu a „ten by neměl být nulový“.



Jak se Stiglitz dívá na současnou úroveň sazeb? Podle něj by neměly být tak vysoko. Fed měl sazby zvyšovat na „běžnou úroveň, která se nachází kolem 3 – 3,5 %.“ Pak mělo další zvedání probíhat „mnohem opatrněji“. Nyní se sazby nachází příliš vysoko a Fed by je měl snížit, protože jejich úroveň poškozuje jak americkou, tak globální ekonomiku. K tomu ekonom dodal, že inflační cíl ve výši 2 % byl vytvořen „jen tak, nestojí za ním žádná pevná ekonomická teorie.“ A jeho dosahování by pak mělo být postupné. Důvěryhodnost centrální banky by přitom měla být posuzována na základě celkové stability prostředí, která podle Stiglitze panuje už nyní.



Problémem by bylo, pokud by inflace znovu rostla. Jestliže má ale tendenci stále klesat, podle ekonoma nenarušuje zmíněné celkově stabilní prostředí. K tomu dodal, že „mírně vyšší inflace“ by byla pro ekonomiku prospěšná, protože v ní jsou rigidity typu malé flexibility mezd směrem dolů. Pokud přitom hospodářství prochází většími strukturálními změnami, dochází v ní k velkým přesunům kapitálu a práce. Takové přesuny přitom řídí relativní pohyby cen a pokud jsou reálné mzdy celkově flexibilnější kvůli větší inflaci, podle ekonoma to zmíněné transformaci napomáhá a nedochází k většímu růstu nezaměstnanosti. Nyní přitom k transformaci může docházet díky novým technologiím včetně umělé inteligence.



Na CNBC v rámci rozhovoru poukázali na Stiglitzovu knihu The Road to Freedom, neboli Cesta ke svobodě. Včetně toho, že stejný název nese kniha Arthura Brookse, jehož ekonomické názory jsou podle CNBC v podstatě v protikladu k tomu, čemu věří Stiglitz. Nicméně oba věří, že znají tu správnou cestu ke svobodě.





Tesla za 120 dolarů? Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein se podle CNBC stále drží svého negativního pohledu na atraktivitu akcií Tesly, u kterých má cíl na 120 dolarech. Ten uvedl, že pozornost investorů se hodně upírá k tomu, jaké nové modely elektromobilů na trh přivede. Ta se ale zaměřuje zejména na robotaxíky, což je ovšem produkt, který je stále vzdálený mnoho let.



Poslední informace z firmy hovoří o tom, že již v příštím roce některé nové modely přijdou, ale analytik si není jistý tím, o co konkrétně půjde. Poukázal na to, že přijít s novým modelem zabere hodně času, ke kterému mimo jiné přidávají potřebné schvalovací procedury. Sacconaghi si tedy není jistý, zda půjde o skutečně nové modely, nebo o předělané současné. U nich by byla otázka, zda by stačily na oživení poptávky po produktech firmy.



K robotaxíkům a plně autonomnímu řízení expert uvedl, že mají před sebou ještě dlouhou cestu. Ale dlouhou cestu už také urazila. On sám tuto technologii testoval a tvrdí, že se stále musel mít na pozoru a musí tu dojít k ještě znatelnému pokroku. „K technické výzvě se pak přidává výzva na straně regulace.“ A nakonec tu nemusí být jen , kdo bude nabízet služby a produkty v této oblasti.



Analytik míní, že v podstatě každá významnější inovace v oblasti automobilového průmyslu byla v minulosti konkurencí převzata do té míry, že nepřinesla výraznou konkurenční výhodu a schopnost dosáhnout soustavně vyšší ziskovosti. Na začátku se objeví nová technologie, která je součástí prémiovějších vozů a vybavení. Pak se ale postupně stává součástí standardní výbavy. Příklady mohou jít od airbagů až třeba po couvací kamery a parkovací asistenty.



Tesle se tak může podařit dostat na trh fungující robotaxíky a po nějakou dobu mít v této oblasti konkurenční výhodu, tudíž i prémiové ceny. Nicméně to ovšem neznamená, že tato výhoda bude trvat po dlouhou dobu. Automobilové odvětví je totiž vysoce konkurenční a již nyní jsou na trhu společnosti jako Waymo. Tedy společnosti, které mají za sebou také obrovský objem testovacích jízd a dat.