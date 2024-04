Zámoří strhla do záporu Meta i pomalejší růst ekonomiky

Zámořské indexy začínaly den prudkým propadem, ze kterého se jim ale pozvolna podařilo oklepat. Technologický Nasdaq tak uzavíral obchodní den se ztrátou „pouze“ 0,6 %. Výnosy dluhopisů narostly po reportu dat, která ukázala, že americká ekonomika rostla v prvním kvartálu pouze o 1,6 %, což je výrazně pod odhady analytiků (2,5 %), zatímco jádrová inflace na 3,7 % překvapila taktéž negativně (očekávání analytiků bylo 3,4 %). Oba tyto faktory tak posouvají očekávané snížení úrokových sazeb ještě dále a aktuální sázky se tak pohybují až v prosinci.Dalším faktorem, který strhnul trhy razantně do záporu byl report výsledků společnosti Meta Platforms (mateřská společnost sociální sítě Facebook). Ta sice překonala odhady analytiků za poslední kvartál, skvrnu na výsledcích ovšem zanech slabší výhled a taktéž velké kapitálové výdaje, které budou směřovat taktéž do Reality Labs, což je trn v oku investorů, generující téměř 4 miliardy USD ztrátu při výnosech pouhých 400 milionů USD . Meta si tak dnes pohoršila o 10,6 % - sice dodala solidní čísla, do budoucna ovšem otevřeně plánuje kroky, které se investorům nezamlouvají. Je tak v přímém kontrastu se včerejší Teslou – ty reportovala čísla velmi slabá, Elonu Muskovi tak nezbývalo než investorům na konferenci naslibovat přesně to, co chtěli slyšet.Z výsledkové sezony můžeme zmínit společnost , která kvůli slabým výnosům poklesla o 8,3 %. Nedařilo se ani výrobci těžkých strojů , ten sice na úrovni zisku překonal očekávání analytiků, na úrovni tržeb za nimi naopak zaostal. Výslednou reakcí byl pak pokles o 6,9 %. Automobilka Motor narostla o 0,7 %, pomohl reportovaný zisk a pozitivní výhled na volné peněžní toky. Investorům se tak ale nelíbil slabší výkon v oblasti elektromobility a proto se akcie držela většinu obchodní seance v záporu. Fastfoodovému řetězci Chipotle Mexican Grill nepřineslo zvýšení cen odliv zákazníků a tím pádem se řetězci podařilo překonat odhady analytiků a narostl o 6,5 %.První den na newyorkské burze dnes zažila cloudové společnost Rubrik. S IPO cenou 32 USD započala obchodování zhruba po třech hodinách po otevření burzy rovnou na hodnotě 38,6 USD . Následně nastoupala na dnešní maximum rovných 40 USD , nad tuto hranici se ale již nepodívala a obchodování uzavřela na 37 USD s tím, že dnešní minimum bylo 35,935 USD