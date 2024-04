Willett Advisors: Spojené státy v mimořádné pozici, Čína hodnotovou akcií

Ředitel Willett Advisors Steve Rattner podle Bloombergu už pár let hovoří o prostředí, v němž se sazby budou držet „výš po delší dobu“. Investor má také podle svých slov již nějakou dobu rezervovanější postoj vůči akciím, což ale neodpovídalo tomu, jak trhy minulý rok a na počátku letošního roku rostly. Dodal však, že z hlediska profilu rizika a návratnosti dával přednost úvěrovým instrumentům a této strategie se drží i nadále.



Rattner byl překvapen tím, jak odolný je akciový trh v prostředí růstu výnosů dlouhodobých dluhopisů. Pravděpodobnost poklesu sazeb v letošním roce je přitom podle něj „blízko nule“. V této souvislosti zmínil scénář, ve kterém by inflace nejevila ochotu k dalšímu poklesu, což by mohlo souviset s růstem reálných mezd. Americká centrální banka by pak čelila těžkému rozhodnutí, jak nastavit sazby. Každopádně ekonomika se zdá být vůči vyšším sazbám celkově odolnější než dříve.







Investor uvedl, že i kdyby byla inflace na 2 % a investoři u dlouhodobějších dluhopisů požadovali prémii ve výši 2 – 3 %, výnosy dlouhodobých obligací na 4 – 5 % by nebyly ničím iracionálním. Dlouhodobější posun na takové úrovně je pak ve srovnání s předchozím obdobím nízkých krátkodobých a dlouhodobých sazeb „šokem pro systém“. Ve srovnání s jinými ekonomikami a trhy jsou ale Spojené státy podle experta stále v mimořádně dobré pozici. Pokračující síla ekonomiky je překvapením a současná míra inflace „není dobrá, ale také nejde o žádnou pohromu.“



Rattner v souvislosti s odolností amerického hospodářství poukázal na silný trh práce, poslední čísla týkající se spotřeby jsou podle něj také dobrá, což souvisí i se zmíněným růstem reálných mezd. „Umělá inteligence je trochu podobná elektromobilům, můžeme se bavit o tom, o jak významnou věc jde, ale něco přinese,“ dodal investor k dlouhodobějšímu vývoji. S tím, že Spojené státy jsou v této oblasti jednoznačně světovou jedničkou.



Čína se podle Rattnera „v podstatě stala hodnotovou akcií“. To znamená, že tam lze „koupit velmi kvalitní společnosti s rozumným růstem a nízkými valuacemi“. Z tohoto pohledu jde o atraktivní trh, ale „politické riziko je tu extrémní“. Indický akciový trh je „naceněný na dokonalost“ a Evropa na tom „není moc dobře a situace se nezlepšuje, přichází zde jedna výzva za druhou.“ Evropským trhům se tak investor „velmi, velmi vyhýbá“. Japonsko je již nějakou dobu v popředí zájmu investorů, ale odráží to i ceny akcií. Právě z tohoto důvodu je vůči němu Rattner „trochu opatrný“.



Zdroj: Bloomberg