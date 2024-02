Výsledky reportovala u nás Moneta, v zámoří Apple, Meta Platforms i Amazon. Futures jsou zelené

Moneta oznámila poměrně pěkné výsledky. V zámoří naopak zklamal , a to zejména stagnací prodejů v Číně. a Meta Platforms dokázaly, že snížení nákladů přináší ovoce. Futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX 0,8 %.



Čistý zisk Monety Money Bank loni činil 5,2 miliardy korun a meziročně stoupl o 0,3 procenta. Vedení banky navrhuje dividendu devět korun za akcii, což představuje 88 procent konsolidovaného čistého zisku za loňský rok.



Komerční banka od dubna přestane vyplácet provize externím makléřům a vlastním zaměstnancům, kteří lákají hypoteční dlužníky od konkurence během období fixace.



Moneta oznámila pozastavení spolupráce s externími finančními poradci od tohoto měsíce



Nejnovější čtvrtletní výsledky Applu vyvolaly obavy investorů, že společnost ztrácí vliv v Číně, na dlouhodobě ceněném trhu, který generuje zhruba pětinu jejích tržeb. Příjmy z tohoto regionu se v minulém čtvrtletí propadly o 13 %, což představuje nejhorší pokles od prázdnin v roce 2018. Prodeje iPadů a nositelných technologií jsou v zemi obzvláště slabé a společnost také varovala, že růst iPhonů v tomto čtvrtletí nebude tak silný, jak Wall Street předpokládala.



Guvernér Bank of England Andrew Bailey načrtl britské centrální bance jasnou cestu ke snížení sazeb. Investorům také poskytl několik důvodů, proč si myslet, že může trvat déle než podobná cesta ve Washingtonu a Frankfurtu.



Meta Platforms a .com v roce 2023 snížily náklady a přeorientovaly své podnikání. Byla to strategie, která sice změnila životy technologických pracovníků v Seattlu a Silicon Valley, ale zdá se, že se bohatě vyplatila investorům. Obě společnosti ve čtvrtek vykázaly lepší než očekávané zisky, což poslalo ceny jejich akcií v prodlouženém obchodování nahoru. Meta také oznámila plány na odkoupení dalších 50 miliard dolarů akcií a oznámila první kvartální dividendu.