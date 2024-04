Gevorkyan převzal polskou továrnu konkurenta a výrobu převedl na Slovensko. Získal také dodávky pro SKF

Gevorkyan z Vlkanové u Banské Bystrice pokračuje v expanzi. Převzal továrnu na práškovou metalurgii v Polsku a část strojírenského gigantu ve Švédsku. V letošním roce se chce výrobce součástek z kovového prášku přiblížit tržbám ve výši sto milionů eur.



Společnost, kterou na Slovensku založil letecký konstruktér Artur Gevorkyan, tento měsíc dokončila akvizici konkurenční společnosti Altha Powder Metallurgy s továrnou v polské Radomi.



Polský závod, který se práškovou metalurgií zabývá již dvacet let, patří do strojírenské skupiny Altha Group. V roce 2018 zaměstnával 250 lidí a dosahoval tržeb ve výši 10,4 milionu eur, od té doby jeho tržby klesají - i kvůli slovenskému konkurentovi.



Gevorkyan před několika lety otevřel obchodní kancelář v Radomi a postupně získává zákazníky polské společnosti díky větší flexibilitě a lepším cenám. Konkurent nebyl schopen nabídnout svým zákazníkům lepší podmínky a nakonec se s Gevorkyanem dohodl na převzetí.



"Naše náklady na akvizici byly velmi nízké, protože polská společnost již nebyla schopna plnit požadavky svých zákazníků a hrozily jí vysoké pokuty a penále za nedodání výrobků a porušení smlouvy,“ uvedl Artur Gevorkyan.



Touto transakcí Gevorkyan přebírá celé portfolio polské společnosti, přebírá její zakázky od zbývajících zákazníků, ale přesouvá výrobu z Polska na Slovensko.



"Je pro nás efektivnější přesunout výrobu do Vlkanovy, kde máme vysokou úroveň automatizace a robotizace, než provozovat dva závody," dodal.



Na cestě k tržbám ve výši 100 milionů eur



Další úlovek se podařil společnosti z Vlkanové u Banské Bystrice ve Švédsku. Gevorkyan se stal jedním ze stabilních dodavatelů strojírenského koncernu SKF, který je jedním z největších výrobců ložisek na světě. Švédský gigant zaměstnával v roce 2021 42 tisíc lidí a dosáhl obratu sedm miliard eur.



"Nenazýval bych to akvizicí, protože šlo o převod výroby k nám," řekl Gevorkyan s odkazem na převod výroby práškovou metalurgií, což je podle něj metoda, kterou v SKF zabývalo několik desítek lidí. Jak dále vysvětlil, společnosti jako SKF potřebují touto metodou vyrábět několik komponentů a švédský gigant dal přednost "outsourcingu" a dodávkám od slovenské společnosti před vytvořením vlastního většího závodu.



Artur Gevorkyan předpokládá, že i díky expanzi na polský a švédský trh by společnost mohla v letošním roce dosáhnout tržeb ve výši 90 milionů eur. V loňském roce dosáhly tržby Gevorkyanu 75 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o zhruba 30 %.



Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil loni 20,6 milionu eur, což představuje nárůst téměř o třetinu. Gevorkyan v současnosti ve Vlkanové zaměstnává zhruba dvě stovky lidí. Podle Artura Gevorkyana společnost zveřejní auditované výsledky v nejbližších dnech.